マンチェスター・ユナイテッドOBのリオ・ファーディナンドが、古巣に怒り心頭だ。現地時間３月６日に開催されたプレミアリーグ第28節で、４位のマンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティと敵地で対戦。宿敵を撃破し、終盤戦に向け弾みをつけたいところだったが、前半にケビン・デ・ブルイネ、後半にリャド・マハレズに２発ずつ叩き込まれ、１―４の完敗に終わった。英紙『Daily Mail』によれば、ファーディナ