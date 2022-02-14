広告大手の電通グループが14日発表した2021年12月期の通期決算（国際会計基準）は、最終的なもうけを示す純利益が1083億円で、01年の上場後では最高益となった。前年は過去最大の1595億円の赤字を出したが、本社ビルなど固定資産の売却益で約1200億円を計上した影響もあり、V字回復した。売上高は前年比15・6%増の1兆855億円、営業損益は2418億円の黒字（前年は1406億円の赤字）だった。コロナ禍で落ち込んだ広告需要が戻って