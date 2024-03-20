「それを何とかするのが、現場の仕事だろう！」その一言が、現場の士気と社長の信頼を地に落とす、といいます（画像：mits / PIXTA）「電通の労働環境改革を、最優先事項として全力でやる。小柳、きみも手伝ってほしい」2016年10月、後に電通の社長になる常務から呼び出され、時短の「特命」を受けた小柳はじめ氏。2年間という限られた時間の中で、パフォーマンスを落とすことなく法定外労働時間を60％削減できたのは、なぜだった