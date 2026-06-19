きょう19日(金)は、梅雨前線が九州付近で活動を強め、激しい雨が降っている所があります。九州は、あす20日(土)にかけて大雨となる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒が必要です。きょう19日(金) 夜にかけて九州の広い範囲で激しい雨きょう19日(金)は、梅雨前線が九州付近で活動を強め、雷を伴った激しい雨が降っている所があります。梅雨前線に伴う活発な雨雲は、九州付近を北上しています。こ