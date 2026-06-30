世界のアセテートヤーン市場動向、年平均成長率0.6%で拡大継続2026-2032
アセテートヤーンとは
アセテートヤーンは、木材パルプ由来のセルロースアセテートを原料とする半合成繊維であり、天然素材の風合いと優れた加工性を兼ね備えている。シルクのような光沢感、柔らかな肌触り、美しいドレープ性を持つことから、高級アパレルやフォーマルウェアに広く採用されている。
また、アセテートヤーンは天然繊維やポリエステル、レーヨンなどとの混紡にも適しており、吸湿性、軽量性、染色性を向上させながら、多様なデザインニーズに対応できる点が特徴である。近年は環境負荷低減への対応として、持続可能な森林認証原料や低環境負荷製造プロセスの導入も進み、サステナブル素材としての評価が高まっている。
環境配慮型素材への関心が高まる中、アセテートヤーンは天然由来原料を活用した高付加価値繊維として世界的な需要を維持している。市場全体は成熟段階にあるものの、高級婦人服や裏地用途、快適性を重視したファッション分野では安定した需要が続いている。直近6か月では、サステナブルファッションへの投資拡大や欧州ブランドによる天然由来素材の採用強化を背景に、アセテートヤーンを活用した高品質テキスタイルへの注目が高まっている。
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図. アセテートヤーンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アセテートヤーン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アセテートヤーンの世界市場は、2025年に470百万米ドルと推定され、2026年には473百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）0.6%で推移し、2032年には489百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アセテートヤーン市場の産業構造と地域別動向
アセテートヤーンの上流では、セルロースパルプ、酢酸、紡糸設備、染色加工技術などが主要な構成要素となる。中流では紡績・加工メーカーが高品質ヤーンを生産し、下流ではアパレルメーカーや高級テキスタイルメーカーが婦人服、裏地、パジャマ、ジャケットなど幅広い用途へ供給している。
地域別では、アジア太平洋地域が約50％の市場シェアを占める最大市場となっており、中国、日本、韓国を中心に生産・消費が拡大している。欧州は約33％、北米は約13％の市場シェアを有し、高級ブランドや機能性衣料向け需要が市場を支えている。近半年では、アジア各国において高品質繊維の現地調達比率を高める動きも活発化している。
アセテートヤーンの用途拡大と市場需要
アセテートヤーンは、婦人服用途が市場全体の約63％を占める最大セグメントであり、フォーマルウェアやドレス、高級ブラウスなどで広く採用されている。また、衣類の裏地、パジャマ、ジャケットなど快適性と高級感を両立する用途でも安定した需要を維持している。
製品別では、ジアセテートヤーンが市場全体の約88％を占める主力製品であり、優れた加工性とコストバランスから最も幅広く利用されている。一方、トリアセテートヤーンは耐熱性や形状保持性に優れ、高級ファッションや高機能衣料向けで付加価値市場を形成している。今後は環境配慮型ファッションやリサイクル素材との組み合わせが新たな需要拡大要因になると期待される。
アセテートヤーンは、木材パルプ由来のセルロースアセテートを原料とする半合成繊維であり、天然素材の風合いと優れた加工性を兼ね備えている。シルクのような光沢感、柔らかな肌触り、美しいドレープ性を持つことから、高級アパレルやフォーマルウェアに広く採用されている。
また、アセテートヤーンは天然繊維やポリエステル、レーヨンなどとの混紡にも適しており、吸湿性、軽量性、染色性を向上させながら、多様なデザインニーズに対応できる点が特徴である。近年は環境負荷低減への対応として、持続可能な森林認証原料や低環境負荷製造プロセスの導入も進み、サステナブル素材としての評価が高まっている。
環境配慮型素材への関心が高まる中、アセテートヤーンは天然由来原料を活用した高付加価値繊維として世界的な需要を維持している。市場全体は成熟段階にあるものの、高級婦人服や裏地用途、快適性を重視したファッション分野では安定した需要が続いている。直近6か月では、サステナブルファッションへの投資拡大や欧州ブランドによる天然由来素材の採用強化を背景に、アセテートヤーンを活用した高品質テキスタイルへの注目が高まっている。
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図. アセテートヤーンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アセテートヤーン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アセテートヤーンの世界市場は、2025年に470百万米ドルと推定され、2026年には473百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）0.6%で推移し、2032年には489百万米ドルに拡大すると見込まれています。
アセテートヤーン市場の産業構造と地域別動向
アセテートヤーンの上流では、セルロースパルプ、酢酸、紡糸設備、染色加工技術などが主要な構成要素となる。中流では紡績・加工メーカーが高品質ヤーンを生産し、下流ではアパレルメーカーや高級テキスタイルメーカーが婦人服、裏地、パジャマ、ジャケットなど幅広い用途へ供給している。
地域別では、アジア太平洋地域が約50％の市場シェアを占める最大市場となっており、中国、日本、韓国を中心に生産・消費が拡大している。欧州は約33％、北米は約13％の市場シェアを有し、高級ブランドや機能性衣料向け需要が市場を支えている。近半年では、アジア各国において高品質繊維の現地調達比率を高める動きも活発化している。
アセテートヤーンの用途拡大と市場需要
アセテートヤーンは、婦人服用途が市場全体の約63％を占める最大セグメントであり、フォーマルウェアやドレス、高級ブラウスなどで広く採用されている。また、衣類の裏地、パジャマ、ジャケットなど快適性と高級感を両立する用途でも安定した需要を維持している。
製品別では、ジアセテートヤーンが市場全体の約88％を占める主力製品であり、優れた加工性とコストバランスから最も幅広く利用されている。一方、トリアセテートヤーンは耐熱性や形状保持性に優れ、高級ファッションや高機能衣料向けで付加価値市場を形成している。今後は環境配慮型ファッションやリサイクル素材との組み合わせが新たな需要拡大要因になると期待される。