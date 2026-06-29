「2026/2027 Ｊリーグプレシーズンマッチ 第31回ちばぎんカップ～ジェフユナイテッド市原・千葉　VS　柏レイソル～」への特別協賛について

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2026年8月1日(土)にフクダ電子アリーナ（千葉県千葉市）で開催される「2026/2027 Ｊリーグプレシーズンマッチ 第31回ちばぎんカップ ～ジェフユナイテッド市原・千葉 VS 柏レイソル～」に冠スポンサーとして特別協賛します。

当行は、地元Ｊリーグチームの応援と地域のスポーツ振興を目的として、両チームがシーズン開幕前に対戦する千葉ダービーマッチを1995年の第1回大会から特別協賛してまいりました。「ちばぎんカップ」は国内で最も歴史の古いプレシーズンマッチとしてサッカーファンのみならず、地域の皆さまに親しまれています。

今大会も、地域の皆さまに新たな感動と興奮をお届けできるよう、伝統の一戦にふさわしい試合を期待しています。

第31回大会の概要は以下の通りです。

＜ 第31回「ちばぎんカップ」開催概要 ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31834/table/298_1_ddc2528dbcaa1d38738175a73690b2d5.jpg?v=202606300951 ]