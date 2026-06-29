KGK 共同技研化学株式会社、欧州最大級の自動車内装技術展示会「Automotive Interiors Expo Europe 2026」に初出展

共同技研化学株式会社

KGK 共同技研化学株式会社（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：濱野 尚）は、2026年6月23日から25日までドイツ・シュトゥットガルトで開催された**「Automotive Interiors Expo Europe 2026」**に初出展いたしました。

本展示会は、自動車内装分野に特化した世界有数の専門展示会であり、世界各国の自動車メーカー（OEM）、Tier1サプライヤー、部品メーカー、材料メーカーが一堂に会する国際展示会です。

今回、当社はブースにて、自動車内装向けの高機能粘着ソリューションを紹介し、多くの来場者にご来場いただきました。

欧州市場ではEV化やデジタルコックピット化が進む中、高機能粘着材料への需要がますます高まっており、当社技術への期待を実感する展示会となりました。

Automotive Interiors Expo Europe 2026 入り口風景

【展示会概要】

展示会名

Automotive Interiors Expo Europe 2026

会期

2026年6月23日（火）～25日（木）

会場

Messe Stuttgart（ドイツ・シュトゥットガルト）

URL

https://automotive-interiors-expo.com/

KGK 共同技研化学株式会社について

共同技研化学株式会社は、高機能粘着テープ、機能性フィルム、OCA（光学用透明粘着シート）、導電・絶縁材料などの研究・開発・製造・販売を行う機能性材料メーカーです。 自動車、電子機器、半導体、ディスプレイ、医療など幅広い分野へ独自技術を提供し、お客様のものづくりを支えています。