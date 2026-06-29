株式会社レスタス、東京・五反田「TOCビル」に東京オフィスを新設

株式会社レスタス

EC運営基盤と製造・調達機能の垂直統合を軸にロールアップ戦略を推進する株式会社レスタス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：大脇 晋、以下「当社」）は、2026年6月29日、東京都品川区の「TOCビル」（五反田）に東京オフィスを新設いたしましたのでお知らせいたします。当社はEC企業の買収・統合と製造機能の内製化を組み合わせた業界特化型ロールアップモデルを推進しており、名入れ・オリジナルグッズ分野にとどまらず、EC×製造の垂直統合が有効なセクター全般への水平展開を図っています。あわせて、2026年4月に当社グループへ加わった旭産業株式会社（代表取締役：大脇 晋、以下「旭産業」）の新本社も同拠点に置き、グループの東京における活動基盤を強化いたします。

１．東京オフィス新設の背景と目的

当社はEC運営ノウハウ・顧客基盤・デジタルマーケティング機能を持つ企業を買収・統合し、製造・加工・物流機能を垂直統合することで、業界内で圧倒的なコスト競争力と供給体制を構築するロールアップ戦略を推進しています。対象領域は名入れ・オリジナルグッズにとどまらず、EC×製造の統合効果が発揮できるビジネス用品・販促品・ユニフォーム等の隣接セクターへの水平展開を視野に入れており、グループ各社のECプラットフォームと製造・仕入れ網を共通インフラとして集約・強化していく方針です。東京オフィスの開設は、こうしたロールアップ戦略の東日本展開を本格化させるための戦略拠点として位置づけています。東日本に拠点を構えることで、M&A対象企業の発掘・リレーション構築から案件実行までを機動的に進めてまいります。

加えて本オフィスは、東日本におけるサプライヤーネットワークの開拓拠点としても機能いたします。メーカー・仕入れ先・パートナー各社との関係を首都圏で直接強化し、商品ラインナップの拡充と仕入れ・調達力の向上を図ることで、グループ全体の競争力を高めてまいります。五反田エリアはJR・都営地下鉄・東急各線が利用できる交通利便性の高い立地であり、こうしたソーシング・パートナー開拓活動の拠点として最適です。

また、2026年4月に当社グループへ加わった旭産業の新本社も同ビル内に置くことで、グループ各社が同一拠点で日常的に連携できる体制を整えます。旭産業はECサイト「ジャンブレ」を通じてユニフォーム・安全用品・販促品等のビジネス用品全般を取り扱っており、当社グループにおけるEC×製造垂直統合モデルの水平展開先として最初の事例となります。同社が長年培ってきた累計9万社を超える顧客基盤と全国200社以上のサプライヤーネットワークをグループ共通資産として活用し、意思決定の迅速化とグループシナジーの最大化を図ります。

２．東京オフィス概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/49767/table/101_1_f1386bfe8e04417dc904c801f1a2f1a6.jpg?v=202606291052 ]

３．今後の展望

当社は東京オフィスを、EC×製造の垂直統合・水平展開によるロールアップ戦略を東日本へ本格展開するための中核拠点と位置づけ、M&Aソーシングとサプライヤーネットワーク開拓の両輪で積極的な成長投資を加速してまいります。デジタルマーケティング・EC運営の共通プラットフォームと、東日本で開拓する製造・物流パートナー網、さらに旭産業が培ってきた累計9万社を超える顧客基盤および全国200社以上のサプライヤーネットワークを融合させることで、名入れ・ビジネス用品を中心とした隣接セクターへの水平展開を加速し、グループ全体の売上・収益・企業価値の向上を図ってまいります。

４．コメント

株式会社レスタス 代表取締役 大脇 晋

東京オフィスの新設は、当社が推進するEC×製造の垂直統合・水平展開型ロールアップ戦略を東日本へ本格展開するための重要な一歩です。名入れ・オリジナルグッズに限らず、ECと製造機能の統合によって競争優位を創出できるセクター全般を対象に、M&A対象企業の発掘とサプライヤーネットワークの開拓を加速してまいります。旭産業との連携を軸にグループとしての一体感を高め、シナジーを最大化しながら、業界に新たな変革をもたらすべく力強く推進してまいります。

５．会社概要

【株式会社レスタス】

本社：大阪市北区中之島三丁目2番18号

代表者：代表取締役 大脇 晋

事業内容：オーダーメイド商品のプラットフォーム運営／各種オーダーメイド商品の制作・企画・開発

URL：https://corp.lestas.jp/

【旭産業株式会社】

代表者：代表取締役 大脇 晋

事業内容：ECサイト「ジャンブレ」の運営／ユニフォーム・安全作業用品・環境・販促用品・文具・OA用品などのビジネス用商品の企画販売

URL：https://www.jamble.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社レスタス 広報担当

TEL：06-6479-2220 ／ メール：info@lestas.jp