【DX化に悩むサロン様へ】「難しそう」で諦めないで！美容電子カルテ「キャストファイル」、専門スタッフによる無料個別サポートを開催

CASTFILE株式会社

CASTFILE株式会社が運営する美容サロン向け電子カルテ「キャストファイル」は、システムの導入や設定に不安を抱えるサロン様を対象に、専門スタッフがマンツーマンで案内する「オンライン個別サポート」を無料で開催しております。

無料オンラインサポート :https://www.jicoo.com/t/castfile1/e/castfile専用の予約ページから、ご都合の良い日時を選択するだけでご予約が完了します。

■ 電子カルテ導入における「初期設定の壁」

近年、業務効率化やペーパーレス化を目指し、美容室やエステサロンにおける電子カルテの導入（DX化）が進んでいます。



しかし、いざシステムに登録してみたものの、「初期設定のやり方が分からない」「自店のメニューや運用に合わせたカスタマイズ方法が難しく、途中で挫折してしまった」という声も少なくありません。

日々のサロンワークで忙しいオーナー様やスタッフ様にとって、分厚いマニュアルを読み込んだり、専門用語を理解したりする時間は大きな負担となります。



その結果、せっかくの便利なシステムも活用されないまま放置されてしまうケースが多発しています。

■ 挫折させない！「完全無料」の個別オンラインサポート

キャストファイルでは、こうした「初期設定の壁」を取り払い、すべてのサロン様がスムーズにDXの第一歩を踏み出せるよう、充実したサポート体制をご用意しています。

＜オンライン個別サポートの特徴＞

- 完全無料・マンツーマン対応「設定のやり方が分からない」「途中でつまずいた」といった個別のお悩みに、サロンワークに精通した専門スタッフが1対1で丁寧にお答えします。導入検討中のご相談から、実際の画面を見ながらの初期設定まで、何でもご質問いただけます。- 顔出し不要（カメラオフ）でOK！サポートはGoogle Meetを利用したオンライン通話（約15分～30分程度）で行いますが、カメラはオフのままで問題ありません。バックヤードでの休憩時間や、営業後のリラックスした状態でもお気軽にご参加いただけます。- ご予約はカレンダーから簡単専用の予約ページ（https://www.jicoo.com/t/castfile1/e/castfile）から、ご都合の良い日時を選択するだけでご予約が完了します。予約完了メールに記載されたURLをクリックするだけで、当日すぐにご参加いただけます。

無料オンラインサポート :https://www.jicoo.com/t/castfile1/e/castfile専用の予約ページから、ご都合の良い日時を選択するだけでご予約が完了します。

■ ITが苦手な方でも安心。「現場目線」にこだわった使いやすさ

キャストファイル自体も、「マニュアルを読まなくても直感的に操作できる」シンプルさを徹底的に追求して開発されています。

スマホやタブレットでアプリ感覚で操作できるため、IT機器に苦手意識を持つスタッフ様でも、導入したその日からスムーズに使いこなすことが可能です。

今回の「個別オンラインサポート」と「直感的なシステム設計」の両輪で、キャストファイルはサロン様のDX化を力強く、そして優しく後押しします。