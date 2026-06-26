『城とドラゴン』で「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」を6月26日(金)18:00より開催！腕Pミッションで最大1,000ルビーなどGET！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』（以下、城ドラ）の公式大会「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」が2026年6月26日(金)より開催となることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353861/images/bodyimage1】
『城ドラフェスティバル2026-2027』公式サイト
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2026/
2027年2月に開催予定のリアルイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」に向けた公式大会「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」が2026年6月26日(金)18:00より開催！ゲーム内「グルチャ」メンバー3～40人でエントリーできるイベントとなっています。同時開催の「腕Pミッション」で、最大1,000ルビーなども獲得可能！ぜひご参加ください！
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「第1期アプリ内予選」開催！
◎「腕ONEグランプリグランドチームバトル」とは
最小3人から最大40人で参加できる腕ONEの公式大会。第1期から第4期、合計4回の予選（アプリ内予選／フェス出場チーム選抜トーナメント）を実施し、各期の優勝チームがグランドファイナルに出場できます。2027年2月27日(土)、城ドラフェス会場にて行われる決勝戦にて、勝ち上がった2チームによる直接対決を行い、優勝チームを決定します。
◎アプリ内予選
アプリ内予選は、定められた予選日程にて腕ONEモードでバトルを行い、グルチャメンバーが獲得した腕Pの合計ポイントとなるグルチャ腕Pを競います。上位8チームにランクインしたグルチャが、選抜トーナメントに出場できます。グルチャ腕Pを獲得できる期間は以下の通りです。
■ポイント獲得期間
1日目(金) 18時～24時 ソロ
2日目(土) 18時～24時 タッグ
3日目(日) 18時～24時 トリオ
既定の時間帯、およびバトルルール以外でバトルを行っても腕Pの獲得はできません。
※併催されるミッション達成のために必要となる腕Pは、グルチャに参加していなくても規定時間内であれば獲得可能です
◎腕P
ポイントが獲得できる規定時間内に「個人で獲得したポイント」。グルチャに参加していなくても獲得することができます。
※アプリ内予選開始～2日目23:59までの間でグルチャにエントリーした場合、それまでに獲得した腕Pが引き継がれます
※ホストから追放を受けてエントリーしたグルチャから退出してしまうと腕Pは0に戻ります
※メンバーエントリーしたグルチャから、ホストによる追放を受けて退出した場合は「アプリ内予選2日目の23:59」までであれば、別のグルチャへメンバーエントリーが可能です
◎グルチャ腕P
個人で獲得した腕Pに以下倍率をかけたポイントが「グルチャ腕P」としてグルチャに反映されます。
タッグとトリオの場合は、メンバー全員が同じグルチャからバトルに参加することで獲得できます。
※「グルチャチャレンジ」で獲得したグルチャ腕Pも反映されます
※ホストがメンバーの追放をすると、そのメンバー分の腕Pはグルチャ腕Pから減算されます
順位 倍率
1～3位 10倍
4～10位 4倍
11～20位 3倍
21～30位 2倍
31～40位 1倍
※同腕Pでも同順位にはなりません
※アプリ内予選ルールは、変更・調整が入る可能性があります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353861/images/bodyimage1】
『城ドラフェスティバル2026-2027』公式サイト
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2027年2月に開催予定のリアルイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」に向けた公式大会「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」が2026年6月26日(金)18:00より開催！ゲーム内「グルチャ」メンバー3～40人でエントリーできるイベントとなっています。同時開催の「腕Pミッション」で、最大1,000ルビーなども獲得可能！ぜひご参加ください！
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「第1期アプリ内予選」開催！
◎「腕ONEグランプリグランドチームバトル」とは
最小3人から最大40人で参加できる腕ONEの公式大会。第1期から第4期、合計4回の予選（アプリ内予選／フェス出場チーム選抜トーナメント）を実施し、各期の優勝チームがグランドファイナルに出場できます。2027年2月27日(土)、城ドラフェス会場にて行われる決勝戦にて、勝ち上がった2チームによる直接対決を行い、優勝チームを決定します。
◎アプリ内予選
アプリ内予選は、定められた予選日程にて腕ONEモードでバトルを行い、グルチャメンバーが獲得した腕Pの合計ポイントとなるグルチャ腕Pを競います。上位8チームにランクインしたグルチャが、選抜トーナメントに出場できます。グルチャ腕Pを獲得できる期間は以下の通りです。
■ポイント獲得期間
1日目(金) 18時～24時 ソロ
2日目(土) 18時～24時 タッグ
3日目(日) 18時～24時 トリオ
既定の時間帯、およびバトルルール以外でバトルを行っても腕Pの獲得はできません。
※併催されるミッション達成のために必要となる腕Pは、グルチャに参加していなくても規定時間内であれば獲得可能です
◎腕P
ポイントが獲得できる規定時間内に「個人で獲得したポイント」。グルチャに参加していなくても獲得することができます。
※アプリ内予選開始～2日目23:59までの間でグルチャにエントリーした場合、それまでに獲得した腕Pが引き継がれます
※ホストから追放を受けてエントリーしたグルチャから退出してしまうと腕Pは0に戻ります
※メンバーエントリーしたグルチャから、ホストによる追放を受けて退出した場合は「アプリ内予選2日目の23:59」までであれば、別のグルチャへメンバーエントリーが可能です
◎グルチャ腕P
個人で獲得した腕Pに以下倍率をかけたポイントが「グルチャ腕P」としてグルチャに反映されます。
タッグとトリオの場合は、メンバー全員が同じグルチャからバトルに参加することで獲得できます。
※「グルチャチャレンジ」で獲得したグルチャ腕Pも反映されます
※ホストがメンバーの追放をすると、そのメンバー分の腕Pはグルチャ腕Pから減算されます
順位 倍率
1～3位 10倍
4～10位 4倍
11～20位 3倍
21～30位 2倍
31～40位 1倍
※同腕Pでも同順位にはなりません
※アプリ内予選ルールは、変更・調整が入る可能性があります