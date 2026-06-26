ワオ・コーポレーション、CeeGlassの総合型・推薦指導AIツール「シーグラス スイート」を導入 ～新サービス「Total Pass（トータル パス）」の基盤に～

株式会社CeeGlass

株式会社CeeGlass（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：中山 恭輔）が開発・提供する、総合型・学校推薦型選抜対策用AIツール「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」が、「能開センター」「個別指導Axis（アクシス）」などを全国展開する株式会社ワオ・コーポレーション（本社：大阪市北区、代表取締役社長：池森 英雄）に導入されました。

ワオ・コーポレーションでは本システムを基盤とし、AIによる迅速な分析とプロ講師による深掘り指導を掛け合わせた新たな総合型選抜対策商品「Total Pass（トータル パス）」を構築。これにより、地方校舎を含めた全国の生徒へ、高品質で均質な進路指導サービスの提供を開始いたします。

■ 新商品「Total Pass（トータル パス）」について

「Total Pass（トータル パス）」は、総合型・学校推薦型選抜に必要な対策をワンストップで提供する、ワオ・コーポレーションの新たな指導パッケージです。最大の特徴は、CeeGlassが誇る最新のAI技術と、ワオ・コーポレーションの経験豊富なプロ講師の指導力を掛け合わせた「講師×AI」のハイブリッドモデルにあります。具体的には、ワオ・コーポレーションの指導ノウハウをAIに搭載し、基幹システムへのAPI連携を行うなど、シーグラス スイートのカスタマイズも実施。これにより、指導の質を飛躍的に高めることに成功しました。

生徒の自己分析から書類作成、面接練習に至るまでの全プロセスにおいて、AIが客観的なデータ分析や壁打ち相手としての役割を担い、多角的な視点から精緻なフィードバックを即座に提供します。これにより、講師はAIが可視化した生徒の思考プロセスや課題を土台として、生徒自身の「個性」や「熱意」を深く引き出すための対話や、合格までの戦略を立てるといった、プロ講師にしかできない本質的でパーソナライズされた指導に完全に集中することが可能になります。

■ 導入の背景と経緯

大学入試において総合型選抜の市場が急拡大する中、教育現場では生徒一人ひとりの思考力や個性を引き出す、より質の高い進路指導が求められています。ワオ・コーポレーションにおいても、全国の生徒へ高品質な進路指導を届けることを追求する一方で、従来の指導体制では以下のような課題が顕在化していました。

- 専門的な指導体制構築の難易度： 総合型選抜の需要が急速に拡大する中、高度で専門的な指導ノウハウを持つ講師を全国規模で安定的に確保・育成するのが難しいこと。- 膨大な業務負担のジレンマ： 志望理由書の添削や面接対策にかなりの時間を要しており、生徒一人に丁寧に向き合うほど講師の業務負担が増大してしまうこと。- 指導ノウハウの共有・展開： 熟練講師の優れた指導ノウハウを、全国規模の全校舎へ均質に展開・共有するための仕組みづくりが急務であったこと。

これらの課題を解決し、全国どの校舎でも均質で高品質な指導を提供するため、この度CeeGlassの「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」を基盤システムとして導入することが決定されました。導入の決め手となったのは、現場の課題を解決する以下の3点です。

■ 総合型・推薦指導AIツール「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」について

- AIによる包括的な指導サポートと業務効率化： 自己分析の壁打ちから、志望理由書・小論文の精緻な分析、AI面接官による実戦練習まで、総合型選抜に必要な指導プロセス全体を一気通貫でAIがカバー。これにより、従来多大な時間を要していた確認・分析作業を大幅に削減し、講師は「生徒との対話」や戦略的な指導に専念できる点。- 属人化を防ぐ「指導品質の標準化」： 大学・学部別に最適化された添削AIと共通の評価基準を用いることで、経験の浅い講師でもベテランと同じ目線に立ち、誰が担当しても一定以上の高い指導の質を担保できる点。- 「講師×AI」の現場に即した設計： 開発陣が総合型選抜専門塾の講師経験者であり、AIに全てを任せるのではなく「AIの客観的な分析データを土台に、プロ講師が授業でさらに思考を深掘りする」という、実際の教務オペレーションに最適化された仕組みである点。ワオ・コーポレーションはこれらの強みを活かし、自社の指導ノウハウとAI技術を融合させた新サービス「Total Pass（トータル パス）」を構築。地方校舎を含めた全国の生徒へ、場所や環境に左右されない質の高い進路指導を提供してまいります。

「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」は、自己分析から志望理由書対策、小論文対策、面接対策に至るまで、総合型・推薦指導の全プロセスを一つで対応可能な教育機関向けのAIシステムです。 総合型選抜の指導における「ノウハウの属人化」「業務負荷の増大」といった課題をAIの力で解決し、教員がより生徒との対話や本質的な指導に時間を使えるようサポートします。

【サービス名】

シーグラス スイート（CeeGlass Suite）

【提供機能】

AI志望理由書対策ツール: 膨大な枚数の合格書類及び不合格書類と独自の採点ノウハウ、生徒の経験、大学のアドミッション・ポリシーをもとにAIが分析し、改善点を即時フィードバックします。

AI小論文対策ツール: 構成、論理性、表現などの複数の観点からAIが採点・添削します。資料型小論文における図表・グラフ等の画像解析や、手書き答案の文字起こし（OCR）にも対応いたします。

AI面接対策ツール: 志望理由書に基づいた想定質問をAIが自動生成し、実践的な面接練習が可能です。

サービスページ: https://hp01.ceeglass.com/suite

また、シーグラス スイート（CeeGlass Suite）は以下の３つの強みを持っています。

- 高い技術力と高品質なアウトプット： 企業へのAI導入に関して経験豊富なエキスパートが開発を担当し、最先端のAI技術知見を保有しています。- 教育現場の実態を熟知したサービス設計： 開発メンバー全員が総合型選抜専門塾の講師経験者。現場で“使われ続ける”品質へ継続アップデートしています。- 完全カスタマイズによる柔軟な開発： 各塾・学校の採点基準や添削方針に合わせたモデル調整からフルカスタムが可能で、既存の指導オペレーションにスムーズにフィットします。【1ヶ月無料トライアル お申し込み受付中】

シーグラス スイート（CeeGlass Suite）の全機能を1ヶ月間無料でお試しいただけるトライアルを実施しています。AIによる添削精度や、指導業務の効率化をご体感ください。

対象： 全国の高等学校、中高一貫校、学習塾・予備校の教職員・ご担当者様

費用： 無料

お申し込み（オンライン面談予約）： https://app.spirinc.com/t/qmORCHvSxspqa2vet543Q/as/uOwgybXBQG_PinxDBJhA2/confirm

■ 株式会社ワオ・コーポレーション 代表取締役社長 池森 英雄 コメント

私たちワオ・コーポレーションは、創業より50年にわたり「受験指導を通じた人間教育」を掲げ、全国の子どもたち一人ひとりの可能性を信じ、伸ばすことを使命としてきました。総合型選抜が広がるいま、生徒の個性や熱意をどう引き出すかは、まさにこの人間教育の真価が問われる領域です。

その中で出会った『シーグラス スイート』は、講師に取って代わるものではなく、講師がより生徒と向き合う時間を生み出してくれるものでした。AIが生徒の思考を客観的に映し出し、講師はそれを土台に、一人ひとりの個性や想いを深く引き出すことに集中できる。私たちが目指してきた指導の形に、技術がしっかりと寄り添ってくれる手応えを感じています。

そして何より信頼を置いているのは、CeeGlassの皆様の現場への姿勢です。システムをお渡しして終わりではなく、全国各地の教室まで足を運び、各校舎の責任者や生徒一人ひとりに直接ご案内くださいました。総合型選抜の現場を深く理解したうえで、私たちと同じ目線で運用を共に築いてくださる。その伴走の姿勢に、大きな期待を寄せています。

この『シーグラス スイート』を基盤とした新商品『Total Pass（トータル パス）』を通じて、地方校舎を含めた全国の生徒へ、場所や環境に左右されない質の高い進路指導を届けてまいります。両社の力を合わせ、一人でも多くの生徒の夢の実現に貢献できることを、心より楽しみにしております。

■ 株式会社CeeGlass 代表取締役社長 中山 恭輔 コメント

池森社長とは、これまで幾度となく総合型選抜のこれからについて語り合い、教育にかける想いに深く共感してまいりました。今回、その池森社長が率いるワオ・コーポレーション様に『シーグラス スイート（CeeGlass Suite）』を導入いただけたことを、心から光栄に思います。

中でも印象的だったのは、、本プロジェクトに対するワオ・コーポレーション様の本気度です。一つの部署にとどまらず、現場の校舎から経営に至るまで全社が一丸となり、『Total Pass（トータル パス）』という新たな価値の創造に挑まれています。その熱量あるチャレンジを、私たちの『シーグラス スイート（CeeGlass Suite）』が基盤として支えさせていただけることを、大変嬉しく思います。

弊社のツールは、先生方に取って代わるものではなく、先生方の専門性を最大限に引き出すための『業務支援システム』です。ワオ・コーポレーション様のプロ講師の皆様が、AIの力で業務負担を軽減し、情熱を持って生徒一人ひとりの可能性を引き出す指導に注力できるよう、今後も全力でサポートしてまいります。

■ 株式会社ワオ・コーポレーションについて

ワオ・コーポレーションは「能開センター」や「個別指導Axis（アクシス）」など学習塾運営をはじめとする教育事業を軸に、エンターテインメント事業、海外事業、教育総合研究所、生活関連事業、商品企画開発、人材活用事業を全国規模で展開しています。

■ 株式会社CeeGlassについて

会社名： 株式会社CeeGlass

代表者： 代表取締役社長 中山 恭輔

事業内容： 総合型・推薦指導AIツール「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」の開発・提供、総合型選抜専門塾「ココミット」の運営等

「誰もが楽しくやりがいを持ち、サステイナブルに過ごせる“ヘルシー熱狂”を実現する未来をつくる。」をミッションに掲げ、教育（Education）とテクノロジー（Technology）を融合させたEdTech事業を展開。法人向けSaaS「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」の提供を通じ、学校・学習塾の進路指導DXを推進するほか、一般消費者向けに総合型選抜専門塾「ココミット」などを運営。

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名： 株式会社CeeGlass

担当者名：和田瑛輔

Email： info@ceeglass.com

TEL：070-8364-2044