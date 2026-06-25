「一般社団法人グラベルアドベンチャー普及協会（GAPA）」を設立

パナレーサー株式会社

一般社団法人グラベルアドベンチャー普及協会（本部：北海道帯広市、代表理事：小川宣幸、以下「GAPA」）は、2026年4月30日付で設立いたしました。GAPAは、世界的に愛好家が増加している『グラベル（未舗装路）サイクリング』をテーマに、北海道・十勝の広大な農道・林道を活用したサイクリングイベントの企画・運営、ツアーの開発、地域振興を通じて、日本における新しいサイクリング文化の創出と発信、地域連携の構築を目指します。

■ 設立の背景

近年、自転車の楽しみ方は多様化し、世界的に愛好家が増加しているのが未舗装路を走る「グラベルライド」です。一方で、日本国内のグラベルサイクリングシーンは発展途上にあり、未舗装路を求めると山間部や立ち入り困難な特殊な環境となるケースが多く、気軽にサイクリングを楽しめる環境が限られているという課題があります。

広大な農地が広がる北海道・十勝地方では、農作業や生活のために未舗装路が日常的に活用されています。走りやすく整備された路面と、見渡す限り広がる雄大な景観は、多くのサイクリストを魅了してきました。世界で最もグラベルライダーが集まるイベントが開催されている米国テキサス州にも似た景観を持つことから、海外規模のグラベル体験を日本で味わえる地域として、国内外から注目を集めています。

こうした背景のもと、GAPAは十勝を起点に、グラベルサイクリング文化の普及と、地域資源の新しい活用方法の創出・発信を目的として設立されました。

2025年十勝グラベルのようす2025年十勝グラベルのようす

■ 設立の目的・ミッション

● 地域の特色を活かしたグラベルサイクリングイベントの創出、演出、発信

● グラベル未経験のサイクリストへ向けた楽しみ方の発信と裾野の拡大

● グラベルという冒険の可能性を広げる、複数泊ツアーの企画・実施

● サイクリングから生まれる地域の新しい連携と価値の構築

■ 主な事業内容

１. グラベルサイクリングイベントの企画・運営

「十勝グラベル」（2026年～）の実施をはじめとした各種イベント

２. グラベルツアーの企画・実施

地域の優位性を活かした複数泊・体験型ツアーの開発

３. グラベルルートの調査・整備・保全

走行可能ルートの開拓と維持活動

４. 講習会・研修会の開催

自転車安全利用およびアウトドア活動に関する教育機会の提供

５. 地域連携・協力事業

地方公共団体・民間事業者・各種団体との連携協力

６. オリジナルグッズ、刊行物等の企画・制作・販売

７. ウェブサイト・デジタルコンテンツの企画・制作・運営

■ 2026年度 主なイベント

開催時期 / イベント名 / 開催エリア

2026年6月 / 十勝グラベル 春 / 帯広・芽室エリア

2026年9月 / 十勝グラベル 秋 / 北十勝エリア（音更・士幌・上士幌・鹿追）

■ 代表理事 コメント

一般社団法人グラベルアドベンチャー普及協会

代表理事 小川 宣幸

グラベルサイクリングが注目される中、自分たちの地域にどんな可能性があるか、手探りでイベントやプロモーションを地道に行ってきました。当初は情報がなかなか伝わらず、目に見える集客には繋がりませんでした。

しかし、国内のサイクリングインフルエンサーをはじめ、グラベルタイヤ世界シェアNo.1を誇るパナレーサー株式会社とのパートナーシップにより、ユーザーへダイレクトに「十勝のグラベル」を知っていただくことができ、現在開催しているイベントには国内から広く参加をいただけるまでになりました。

私たちサイクリストの想いだけでは、決してこのように発展することはできません。地域に暮らし、この風景を作ってくださっている全ての方々に感謝しつつ、この地域の新しい強みとして、その魅力を発信し続けてまいります。

■ 今後の展望

● 十勝全域でのイベント・ツアーの企画・開催

● 北海道内の他地域との連携によるグラベルフィールドのスケールアップ

● 「ナショナルサイクルルート」のグラベル版を視野に入れた中長期的なルート整備

■ 法人概要

法人名

一般社団法人グラベルアドベンチャー普及協会

英文表記

Gravel Adventure Promotion Association（GAPA）

設立年月日

2026年4月30日

所在地

〒080-0808 北海道帯広市東8条南1丁目1番地22

代表理事

小川 宣幸

理事

大和 竜一 ／ 三上 勇輝 ／ 及川 雅敦 ／ 庄内 直人 ／ 渡邊 一基

事業内容

(1) グラベルサイクリングイベントの企画・運営

(2) 自転車を活用した地域振興、観光振興に関する事業

(3) グラベルルートの調査、整備、保全および維持活動

(4) 自転車安全利用およびアウトドア活動に関する講習会、研修会の開催

(5) 地方公共団体、民間事業者、団体等との連携協力事業

(6) オリジナルグッズ、刊行物等の企画・制作・販売

(7) ウェブサイトの企画・開発・制作・運営および保守事業

(8) デジタルコンテンツの制作および販売事業

公式サイト

https://foriio.com/gapa

イベントサイト

https://tokachigravel.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

団体名

一般社団法人グラベルアドベンチャー普及協会

担当

代表理事 小川 宣幸

TEL

090-6269-5616

E-mail

ogawa@fieldesign.jp