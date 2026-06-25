「デザインする、私好みのうどん。」をコンセプトにした新業態『うどん白糸』が目白駅前にグランドオープン

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年6月24日（水）、新業態「うどん白糸 目白店」（東京都豊島区）をグランドオープンいたしました。

「うどん白糸」は、「デザインする、私好みのうどん。」をコンセプトに、一杯のうどんを自分好みにカスタマイズして楽しめる新しいスタイルのうどん専門店です。

店内で毎日製麺した中細麺を、その場で茹で上げることで、つるっとした喉越しとほどよいコシを両立。さらに、豊富な天ぷらや薬味、無料トッピングを組み合わせることで、その日の気分や好みに合わせた一杯を完成させることができます。

また、従来の「早く食べるうどん店」のイメージを覆す、木目を基調とした落ち着きのあるモダンな空間を採用。女性のお一人様やカップルでも気軽に利用できる店舗づくりを目指しました。

「約1,000円」で本格うどんを楽しめる新たなポジション

近年、うどん市場ではワンコイン価格帯のチェーン店と、高価格帯の専門店に二極化が進んでいます。

うどん白糸では、「本格的な味」と「気軽に立ち寄れる価格」の両立を目指し、約1,000円で満足感の高いうどん体験を提供します。

店内製麺による出来立ての美味しさと、スピーディーな提供を両立することで、忙しいビジネスパーソンから休日のファミリーまで幅広いニーズに応えます。

こだわり■ 店内製麺による「生きている麺」

店内で製麺したフレッシュな中細麺を使用。もちもちとした食感と喉越しの良さを両立し、茹でたてならではの美味しさを提供します。

■こだわりの出汁

オリジナルブレンドの出汁を店内で仕込み、素材本来の旨味を引き出しています。

■ 自分だけの一杯を楽しめる豊富なトッピング

薬味や揚げ玉に加え、生卵・4種の七味などの無料サービスも用意。とろろ昆布、岩のりなど、味の変化も楽しめます。

オープン記念キャンペーン

グランドオープンを記念し、Instagram公式アカウントをフォロー＆対象投稿へ「いいね」をしていただいたお客様を対象に、「海老天1本無料」キャンペーンを実施いたします。

【実施期間】

2026年6月24日（水）～6月30日（火）

【内容】

うどんをご注文のお客様に海老天1本を無料でプレゼント

【参加条件】

Instagram公式アカウントのフォローおよび対象投稿への「いいね」

公式Instagram：https://www.instagram.com/udon_shiraito/

店舗概要

店舗名：うどん白糸 目白店

オープン日：2026年6月24日（水）

住所：東京都豊島区目白3-3-1 目白スクエアビル

営業時間：7:00～23:00

電話番号：03-3565-6366

株式会社FS.shake

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.fs-shake.com/

担当者：國井（クニイ）



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