VTuberを活用した地域創生プロモーション「まちスパチャプロジェクト」これまでの取り組みの実績レポートを公開

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、当社が運営するVTuberを活用したシティプロモーション「まちスパチャプロジェクト」での取り組みの実績レポートを公開しました。

「まちスパチャプロジェクト」では複数の自治体と取り組みを行なっており、実績レポートは複数回に分けて公開を予定しています。今回は第一弾として岡山県新見市でのこれまでの取り組みの紹介や取り組みの効果をまとめた資料を公開しています。

実績レポート作成の背景

現在弊社ではVTuberを活用したシティプロモーション「まちスパチャプロジェクト」を運営し、2023年12月のリリースからこれまで8つの自治体様と取り組んでまいりました。

これまでの取り組みの成果をレポートにまとめることで、現在VTuberプロモーションの導入を検討している自治体様や、すでにVTuberプロモーションを導入し効果を出したいと考えている自治体様、また関係人口の創出やZ世代との繋がりを作りたいとお考えの自治体様に、VTuber活用の効果や成功させるポイントを知っていただき、今後のプロモーションに活かしていただきたいと思っています。

まちスパチャプロジェクトについて

「まちスパチャプロジェクト」は、10代～30代を中心としたVTuberのファン層に、第2、第3の地元になる「推せるまち」に出会っていただくことを目的としたプロジェクトです。地域の魅力を発信する漫画や動画などのコンテンツを通じて、「地域活性化」や「ふるさと納税の拡大」などに貢献してまいります。

これまで岩手県八幡平市、岡山県新見市、茨城県鉾田市、福島県喜多方市、熊本県玉名市、岐阜県垂井町、北海道鶴居村、埼玉県川口市の計８自治体で実施しています。

「まちスパチャプロジェクト」公式サイト：https://home.machisupa.com/

「まちスパチャプロジェクト」公式Xアカウント：https://twitter.com/machisupaPJ

※本プロジェクトは、株式会社フューチャーリンクネットワークの協力を得て実施しています。

実績レポートの内容

資料内容

岡山県新見市様で実施した「まちスパチャプロジェクト」の取り組み内容や実績をデータで示しながら紹介するとともに、地域創生を目的として取り組みを行うなかでVTuberを活用する効果や成功させるポイントについて解説します。また実際に出演タレントやVTuberファン、自治体担当者などにインタビューを実施し、資料内に掲載しています。

＜資料内のイメージ＞目次イメージ資料内のイメージこんな方におすすめ

・シティプロモーションを検討している自治体担当者様

・VTuberやIPコンテンツを活用した何か新しい取り組みを検討している自治体担当者様

・過去にVTuberプロモーションを行い、今後より多くの成果を出したいと考えている自治体担当者様

実績レポートの取得方法

まちスパチャプロジェクト公式サイト（https://home.machisupa.com/）から資料のダウンロードが可能です。サイト内にある専用のお問い合わせ窓口で岡山県新見市の資料請求の旨を添えてご連絡ください。

▼専用お問い合わせ窓口

https://home.machisupa.com/contact6

※今回の資料の配布は、自治体担当者様限定です。

※自治体担当者様以外に受け取りをご希望の方は、資料請求の際にその旨を記載してください。

※資料請求された方によっては資料のお渡しができない可能性があります。

※資料請求いただきましたら、3営業日以内にメールで資料をお送りいたします。

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。 現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業様・自治体様のPR支援なども行っています。 世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザー様を含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みを創り続けます。