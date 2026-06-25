【国内CRO初】ssg medical、AIマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 42001」を取得

株式会社ssg medical

医薬品開発におけるモデリング&シミュレーション（Modelling & Simulation：M&S）の開発業務受託機関（Contract Research Organization：CRO）事業などを展開する株式会社ssg medical（本社：熊本県熊本市、代表取締役：田渕裕子）は、国際規格である「ISO/IEC 42001（AIマネジメントシステム）」の認証を2026年6月12日付で取得したことをお知らせいたします。これにより、当社はAI技術の責任ある利用とガバナンス体制を国際基準に則り確立したことが認証されました。

■ ISO/IEC 42001認証概要

ISO/IEC 42001は、2023年に新しく発行されたAIMS（AI Management System：AIマネジメントシステム）の国際規格に関する認証です。AIマネジメントシステムの確立・維持・継続的改善に向けた一連の基準を提供することで、AI技術の導入に伴うリスクや課題に対応するために策定されました。

当社では、医薬品開発の定量的な意思決定を支援するコアサービス「モデリング＆シミュレーション（M&S）」や関連ITサービスにおいてAIを活用するにあたり、本規格に準拠した強固なマネジメントシステムを運用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127807/table/3_1_2b0db2280488564b1601bc2cccbae054.jpg?v=202606251051 ]■ 株式会社ssg medicalの情報セキュリティとAIマネジメントへの取り組み

医薬品開発において母集団薬物動態／薬力学（Population Pharmacokinetic/Pharmacodynamic：PPK/PD）解析や曝露反応（Exposure-Response：ER）解析などの高度なデータを取り扱う当社にとって、機密情報の適切な管理と高度な技術の安全な活用は最重要テーマです。

当社は、すでに取得している情報セキュリティの国際認証（ISO/IEC 27001）と、この度取得したAIマネジメントシステムの国際認証（ISO/IEC 42001）に基づく厳密なデータ保護・運用体制を構築しました。これにより、機密性の高い医薬品開発のM&S業務を安全かつ確実に遂行してまいります。高度なM&S技術と専門的なコンサルティングを掛け合わせ、お客様の医薬品開発の成功確率を高める定量的な意思決定を強力にサポートします。

【株式会社ssg medical会社概要】

会社名：株式会社ssg medical

HP：https://modelling-simulation.ssg-m.co.jp/

設立：2020年8月

所在地：熊本県熊本市中央区新市街1-28 THE PLACE花畑ビル6F

代表者：代表取締役 田渕裕子

事業内容：

・医薬品開発におけるモデリング&シミュレーション（M&S）のCRO事業

・モデリング&シミュレーション関連ITサービスの企画・開発・販売