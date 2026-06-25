パナソニックのAI機能搭載テレビドアホンにAITalk(R) micro採用

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、高品質音声合成エンジン「AITalk micro」がパナソニック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員 CEO：豊嶋 明、以下パナソニック）が6月に発売したAI機能搭載ワイヤレスモニター付テレビドアホンシリーズに採用いただいたことをお知らせします。AITalk microはAI顔認証の結果を読み上げるためにご採用いただきました。

AI機能搭載ワイヤレスモニター付テレビドアホン 概要

この度パナソニック様が開発・発売したテレビドアホンシリーズでは、来訪者の顔を認証して自動応対する『AI顔認証』機能を搭載しています。事前に30件まで顔情報を登録することが可能です。

登録された情報を元にカメラ玄関子機が顔認証を行い、室内のモニター親機が登録者の名前を読み上げます。誰が来たか画面を見なくても確認できるため、いちいちモニターを見に行く必要がありません。また、登録のない来訪者には名前と要件を尋ねるメッセージを読み上げて自動応対することも可能なので、見知らぬ来訪者と直接話す必要がなくなります。

最新のAIで、住む人の便利と安心をサポートします。

＜AITalk microご採用機能＞

■登録名読み上げ

モニター親機が登録者の名前を読み上げるので、誰が来たか画面を見なくても確認できます。

＜製品ページ＞

https://panasonic.jp/door/products/VL-X70AHF.html

＊AI顔認証搭載ドアホンは、

VL-X70AHF / VL-X70AHS が発売中です。

AITalk microご採用の経緯について

パナソニック様はドアホン向け音声合成において、組み込み機器向けに適した軽量・省リソース動作、高い音声明瞭性、製品展開への対応を条件として選定を行いました。

その結果、AITalk microは組み込み機器に適した軽量性能と聞き取りやすい音声品質、ならびに後継機種を含めた柔軟な対応が可能である点が一致し、採用に至った次第です。

パナソニック株式会社について

パナソニック株式会社は「何気ない日常を、かけがえのない一日へ変えていく」をミッションに掲げ、家電を主体とするくらし事業を展開しています。日常に新たな価値を生み出し、一人ひとりの人生をより豊かにする商品・サービスの提供を目指しています。

社名：パナソニック株式会社

本社所在地：東京都品川区西五反田3丁目5-20 パナソニック目黒ビル

事業内容：生活家電、美容・健康家電、AVC商品、自転車など個人のお客様向け商品・サービスの開発・製造・販売。および関連デバイス、業務用映像音響システムなど法人向け商品・ソリューションの開発・製造・販売。

公式HP：https://www.panasonic.com/jp/about

AITalk microについて

AITalk(R)5 microは、組み込み用小型音声合成SDKです。iOS / Android / 組込Linux に対応します。低容量・低リソースのため様々な機器への組込みが可能です。

■製品ページ https://www.ai-j.jp/products/micro/

■お問い合わせ info@ai-j.jp

※掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。