学校法人青山学院は、第16代院長就任式を挙行します。

取材をご希望の方は、以下フォームからお申し込みください。

なお、院長就任式後の祝賀会では、懇談のお時間を設けております。

■開催日

2026年7月4日（土）

■開催概要

プログラム時間場所院長就任式14：00〜15：30青山学院青山キャンパス内

ガウチャー記念礼拝堂（大学15号館）祝賀会16：00〜17：00アイビーホール　2階「オオゾラ」

■伊藤　悟（いとうさとる）プロフィール

1965年生まれ

1987年3月　青山学院大学経済学部経済学科 卒業

1988年5月　Northwestern College 単位取得

1990年5月　Western Theological Seminary修了（宗教教育学修士）

1994年3月　東京神学大学大学院博士課程前期課程修了（神学修士）

2002年4月　青山学院大学文学部助教授・大学宗教主任に就任

2009年4月　青山学院大学教育人間科学部准教授・大学宗教主任

2010年4月　同教授・大学宗教主任

2011年4月　青山学院大学宗教部長に就任（2017年3月まで）

2021年4月　青山学院宗教部長に就任（2026年6月まで）

2026年7月　青山学院第16代院長に就任（任期：2026年7月1日〜 2030年6月30日）

2026年7月　青山学院幼稚園園長に就任

日本キリスト教教育学会（2010年より理事、2018年〜2024年会長）、日本基督教学会（2023年より理事）、日本基督教団正教師　他

■取材申し込み

以下フォームからお申し込みください。　※申込受付：2026年7月2日（木）まで

申し込みフォーム

■お問い合わせ先

青山学院 本部広報部

TEL：03-3409-6578

Email：agkoho.aoyamagakuin.jp

受付は平日9：00〜17：00（11：30〜12：30を除く）

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/