ワンダーステーキ鶴見店、夏の暑さを吹き飛ばす「サマーセール」を6月26日(金)より開催！ご家族全員ステーキ割引＆生ビール190円・ハイボール100円の特別企画

株式会社C-HUNDRED

ステーキ食堂「ワンダーステーキ」（所在地：大阪府大阪市鶴見区）は、2026年（令和8年）6月26日（金）から7月26日（日）までの期間限定で、大変お得な「サマーセール」を開催いたします。

本格的な夏に向け、スタミナ満点のステーキをより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、期間限定の特別割引を実施いたします。さらに、生ビール190円やハイボール100円などのドリンクを破格の感謝価格でご提供。大好評のご飯やパン、日替わりデザートなどの食べ放題もご用意し、ご家族やご友人との夏の思い出作りを応援いたします。

■そもそもワンダーステーキとは！？

「１０００円で本格ステーキをお腹一杯楽しめる！」をコンセプトにスタートした業態がワンダーステーキとなります。ワンダーステーキは、精肉加工工場（セントラルキッチン）を運営していることにより、大量仕入れと大量生産により、本格的なステーキの格安仕入れを実現しています。更に、お肉を美味しく食べて頂く為の「ご飯」「味噌汁orスープ」「惣菜orお漬物」などは、すべて食べ放題とさせて頂き、ご来店いただいた方がお腹一杯になっていただける業態を目指しております。

サマーセール キャンペーン概要

開催期間 2026年（令和8年）6月26日（金）～ 7月26日（日）

キャンペーン内容

1. ご家族・お連れ様全員対象！ステーキ100円値引き 対象のチラシをご持参いただくと、お連れ様・ご家族様全員を対象にステーキを100円値引きいたします。 ※全てのステーキ商品が対象となります。

2. 何杯でもOK！ドリンク特別感謝価格 ご来店いただいた皆様全員を対象に、ドリンクを特別価格でご提供いたします。何杯ご注文いただいても、特別価格のままお楽しみいただけます。

サントリー生ビール：190円（税込み）

ハイボール：100円（税込み）

サワー類（こだわり酒場のレモンサワー、ワインサワーなど）：100円（税込み）

ドリンクバー（コーラ、オレンジ、烏龍茶など）：100円（税込み）

3. 大満足の食べ放題 お食事をさらにお楽しみいただけるよう、ご飯、パン、スープ、お惣菜、日替デザートがすべて食べ放題となります。

【開催概要】

この特別な食べ放題企画は、以下の通りとなります。

- 販売場所：ワンダーステーキ鶴見店

- 店舗住所：大阪府大阪市鶴見区諸口４丁目１０－１１

- 販売開始日：2026年6月1日（月）

- 価格：1000円（税抜）～