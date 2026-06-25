東廉太選手 栃木SCへ育成型期限付き移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

このたび東廉太選手が栃木SCに育成型期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、東選手は期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

東廉太選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：2004年6月17日

□出身：山口県

□身長/体重：190cm/84kg

□経歴

2012-2016 柳東サッカースポーツ少年団(現：周東FC)

2017-2019 高川学園中学校

2020-2022 FC東京U-18

└2020 第44回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 準優勝

2023- FC東京

└2023.8-2024.1 SC相模原※育成型期限付き移籍

└2026.2-2026.1 ギラヴァンツ北九州※育成型期限付き移籍

□代表歴

2019 U-15日本代表

2022 U-18日本代表

出場記録

FC東京通算出場数：5試合 FC東京通算得点数：0点

東選手コメント

「このたび、栃木SCへ育成型期限付き移籍することになりました。いま、自分が1番成長できる選択を考えた結果、この決断に至りました。自分を応援してくれる方々、仲間のためにも何倍も成長して帰ってきます。

兄貴たち、たくさんお世話してくれてありがとうございました！行ってきます！」