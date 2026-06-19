合同会社ファービヨンド、喫煙所検索サービス「喫煙所情報共有マップ」の利用拡大を推進 ～ユーザー投稿とオープンデータを活用し、分煙社会の実現を支援～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352757/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、全国の喫煙所情報を検索・共有できるサービス「喫煙所情報共有マップ」の利用拡大を推進していることをお知らせいたします。
近年、健康意識の高まりや受動喫煙対策の推進により、喫煙環境を取り巻く状況は大きく変化しています。
一方で、喫煙可能な場所が減少する中、「近くの喫煙所が見つからない」「土地勘のない場所で喫煙所を探したい」「訪日外国人が喫煙場所を見つけられない」といった課題も増えています。
喫煙所情報共有マップは、こうした課題を解決するために開発された喫煙所情報共有プラットフォームです。
利用者による投稿情報や公開情報を活用し、全国の喫煙所情報を地図上で検索・共有できる環境を提供しています。
■ ユーザー投稿とオープンデータを活用した情報共有
喫煙所情報共有マップでは、利用者による投稿情報に加え、自治体や施設が公開する情報などを活用し、喫煙所情報を提供しています。
利用者自身が情報を追加・更新できるため、地域に密着した最新の情報共有が可能です。
また、旅行や出張、観光などで訪れた土地でも利用できるため、国内利用者だけでなく訪日外国人旅行者の利便性向上にも貢献しています。
■ 路上喫煙防止と分煙社会の実現を支援
喫煙所情報が分かりにくいことは、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどの社会課題にもつながります。
喫煙所情報共有マップは、喫煙可能な場所を分かりやすく可視化することで、喫煙者と非喫煙者が共存しやすい環境づくりを支援しています。
本サービスは喫煙を推奨するものではなく、適切な喫煙場所への誘導を通じて、分煙環境の整備や公共マナーの向上に貢献することを目的としています。
■ インバウンド需要への対応
訪日外国人観光客の増加に伴い、日本の喫煙ルールや喫煙場所に関する問い合わせも増えています。
喫煙所情報共有マップは、地図上で直感的に喫煙所を探せるため、日本を訪れる外国人旅行者の利便性向上にも役立っています。
今後は多言語対応の強化を進め、より多くの利用者が活用できる環境づくりを目指してまいります。
■ 今後の展望
今後は、喫煙所情報のさらなる充実、多言語対応の強化、自治体や施設との連携拡大、利用者コミュニティの活性化などを進めてまいります。
ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、社会課題の解決につながる情報共有サービスの開発を進めています。今後も喫煙所情報共有マップを通じて、利用者の利便性向上と分煙社会の実現に貢献してまいります。
【喫煙所情報共有マップ】
Webサイト：https://share-map.net/smoking/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：東京都新宿区新宿5-4-1
Webサイト：https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、全国の喫煙所情報を検索・共有できるサービス「喫煙所情報共有マップ」の利用拡大を推進していることをお知らせいたします。
近年、健康意識の高まりや受動喫煙対策の推進により、喫煙環境を取り巻く状況は大きく変化しています。
一方で、喫煙可能な場所が減少する中、「近くの喫煙所が見つからない」「土地勘のない場所で喫煙所を探したい」「訪日外国人が喫煙場所を見つけられない」といった課題も増えています。
喫煙所情報共有マップは、こうした課題を解決するために開発された喫煙所情報共有プラットフォームです。
利用者による投稿情報や公開情報を活用し、全国の喫煙所情報を地図上で検索・共有できる環境を提供しています。
喫煙所情報共有マップでは、利用者による投稿情報に加え、自治体や施設が公開する情報などを活用し、喫煙所情報を提供しています。
利用者自身が情報を追加・更新できるため、地域に密着した最新の情報共有が可能です。
また、旅行や出張、観光などで訪れた土地でも利用できるため、国内利用者だけでなく訪日外国人旅行者の利便性向上にも貢献しています。
■ 路上喫煙防止と分煙社会の実現を支援
喫煙所情報が分かりにくいことは、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどの社会課題にもつながります。
喫煙所情報共有マップは、喫煙可能な場所を分かりやすく可視化することで、喫煙者と非喫煙者が共存しやすい環境づくりを支援しています。
本サービスは喫煙を推奨するものではなく、適切な喫煙場所への誘導を通じて、分煙環境の整備や公共マナーの向上に貢献することを目的としています。
■ インバウンド需要への対応
訪日外国人観光客の増加に伴い、日本の喫煙ルールや喫煙場所に関する問い合わせも増えています。
喫煙所情報共有マップは、地図上で直感的に喫煙所を探せるため、日本を訪れる外国人旅行者の利便性向上にも役立っています。
今後は多言語対応の強化を進め、より多くの利用者が活用できる環境づくりを目指してまいります。
■ 今後の展望
今後は、喫煙所情報のさらなる充実、多言語対応の強化、自治体や施設との連携拡大、利用者コミュニティの活性化などを進めてまいります。
ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、社会課題の解決につながる情報共有サービスの開発を進めています。今後も喫煙所情報共有マップを通じて、利用者の利便性向上と分煙社会の実現に貢献してまいります。
【喫煙所情報共有マップ】
Webサイト：https://share-map.net/smoking/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：東京都新宿区新宿5-4-1
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