「人工知能（AI）センサー市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはGrand View Researchの英文調査報告書「人工知能（AI）センサー市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年-Artificial Intelligence Sensor Market Size, Share & Trends Analysis Report」の販売を2026年6月17日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界の人工知能（AI）センサー市場規模は、2025年には61億5,000万米ドルと推定され、2033年には1,394億9,000万米ドルに成長し、2026年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は48.8%に達するとGrand View Researchでは予測しています。
この市場の成長を牽引する要因としては、エッジAIとリアルタイム処理の普及拡大、家電製品やスマートフォンへのAIセンサーの統合増加、自動運転車や先進運転支援システム（ADAS）への導入拡大、遠隔モニタリングや診断のためのヘルスケア分野での利用拡大、低消費電力AIチップセットと組み込みNPUの技術進歩、そして産業オートメーションやスマートマニュファクチャリングソリューションへの需要増加などが挙げられます。
主要市場動向とインサイト
●北米は、2025年に35.9%という最大の収益シェアを獲得し、世界の人工知能（AI）センサー市場を牽引しました。
●米国のAIセンサー産業は北米市場をリードし、2025年には最大の収益シェアを占めました。
●技術別に見ると、機械学習分野が市場をリードし、2025年には29%を超える最大の収益シェアを獲得しました。
●センサータイプ別に見ると、光学分野が市場を支配し、2025年には20%を超える最大の収益シェアを占めました。
●用途別に見ると、ロボット分野は2026年から2033年にかけて52%を超える最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
人工知能（AI）センサー業界は、エッジベースのインテリジェンスへの大きなシフトを目の当たりにしており、デバイスレベルでのリアルタイムデータ処理と迅速な意思決定を可能にしています。この移行は、重要なアプリケーションにおけるレイテンシの低減、データプライバシーの強化、クラウドインフラストラクチャへの依存度の最小化に対するニーズの高まりによって推進されています。自動車、ヘルスケア、家電、産業オートメーションにおけるAIセンサーの導入拡大は、市場拡大をさらに加速させています。加えて、低消費電力チップセットと組み込みNPUの継続的な進歩は、パフォーマンス効率を向上させ、スケーラブルな導入をサポートしています。さらに、予測分析、セキュリティ、自律運用への注目の高まりは、世界中でAI対応センシング技術への需要を大幅に高めています。
本調査では、AIセンサー市場における主要企業として以下の企業を取り上げています。
●ACI Worldwide
●Baidu, Inc.
●BAE Systems
●RELX Group plc
●Oracle
●Robert Bosch GmbH
●Sensata Technologies, Inc
●Sensirion AG
●Silicon Sensing Systems Limited
●Sony Corporation
●SAS Institute Inc.
●Teledyne Technologies Incorporated
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352713/images/bodyimage1】
レポート概要
人工知能（AI）センサー市場 - テクノロジー（自然言語処理、機械学習、コンピュータビジョン、コンテキスト認識コンピューティング）、センサータイプ別、用途別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Artificial Intelligence Sensor Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (NLP, Machine Learning, Computer Vision, Context-aware Computing), By Sensor Type, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-artificial-intelligence-sensor/
お問合せ先
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界の人工知能（AI）センサー市場規模は、2025年には61億5,000万米ドルと推定され、2033年には1,394億9,000万米ドルに成長し、2026年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は48.8%に達するとGrand View Researchでは予測しています。
この市場の成長を牽引する要因としては、エッジAIとリアルタイム処理の普及拡大、家電製品やスマートフォンへのAIセンサーの統合増加、自動運転車や先進運転支援システム（ADAS）への導入拡大、遠隔モニタリングや診断のためのヘルスケア分野での利用拡大、低消費電力AIチップセットと組み込みNPUの技術進歩、そして産業オートメーションやスマートマニュファクチャリングソリューションへの需要増加などが挙げられます。
主要市場動向とインサイト
●北米は、2025年に35.9%という最大の収益シェアを獲得し、世界の人工知能（AI）センサー市場を牽引しました。
●米国のAIセンサー産業は北米市場をリードし、2025年には最大の収益シェアを占めました。
●技術別に見ると、機械学習分野が市場をリードし、2025年には29%を超える最大の収益シェアを獲得しました。
●センサータイプ別に見ると、光学分野が市場を支配し、2025年には20%を超える最大の収益シェアを占めました。
●用途別に見ると、ロボット分野は2026年から2033年にかけて52%を超える最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
人工知能（AI）センサー業界は、エッジベースのインテリジェンスへの大きなシフトを目の当たりにしており、デバイスレベルでのリアルタイムデータ処理と迅速な意思決定を可能にしています。この移行は、重要なアプリケーションにおけるレイテンシの低減、データプライバシーの強化、クラウドインフラストラクチャへの依存度の最小化に対するニーズの高まりによって推進されています。自動車、ヘルスケア、家電、産業オートメーションにおけるAIセンサーの導入拡大は、市場拡大をさらに加速させています。加えて、低消費電力チップセットと組み込みNPUの継続的な進歩は、パフォーマンス効率を向上させ、スケーラブルな導入をサポートしています。さらに、予測分析、セキュリティ、自律運用への注目の高まりは、世界中でAI対応センシング技術への需要を大幅に高めています。
本調査では、AIセンサー市場における主要企業として以下の企業を取り上げています。
●ACI Worldwide
●Baidu, Inc.
●BAE Systems
●RELX Group plc
●Oracle
●Robert Bosch GmbH
●Sensata Technologies, Inc
●Sensirion AG
●Silicon Sensing Systems Limited
●Sony Corporation
●SAS Institute Inc.
●Teledyne Technologies Incorporated
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352713/images/bodyimage1】
人工知能（AI）センサー市場 - テクノロジー（自然言語処理、機械学習、コンピュータビジョン、コンテキスト認識コンピューティング）、センサータイプ別、用途別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Artificial Intelligence Sensor Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (NLP, Machine Learning, Computer Vision, Context-aware Computing), By Sensor Type, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-artificial-intelligence-sensor/
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Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
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Grand View Research出版レポート一覧
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