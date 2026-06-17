クラフト・アイリッシュ・ウイスキー (Craft Irish Whiskey) のザ・ドン (The Donn)、IWSC 2026で98点を獲得し世界最高評価のウイスキーの1つにランクイン





ダブリン, 2026年6月16日 /PRNewswire/ -- クラフト・アイリッシュ・ウイスキー (Craft Irish Whiskey) のザ・ドン (The Donn) シングルモルトは、2026年インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション (2026 International Wine & Spirit Competition、英文略称IWSC) においてゴールド・アウトスタンディング (Gold Outstanding) を受賞しました。98点を獲得し、審査対象となった世界中の1,300種類以上のウイスキーの中で同点2位にランクインし、より上位のスコアを獲得したウイスキーは1つのみでした。



The Donn by Craft Irish Whiskey



また、ザ・ドンは、アイリッシュウイスキーの中で共同最高位となり、同カテゴリーで唯一「ゴールド・アウトスタンディング」を受賞しました。

今回のIWSCでの結果は、北米、アジア、ヨーロッパにおける3年連続の国際的成功をさらに拡大するものとなりました。

・2024年： シングルモルト・ウイスキー・オブ・ザ・イヤー (Single Malt Whiskey of the Year) - 米国スピリッツ・レーティングス (USA Spirits Ratings)

・2025年： ウイスキー・オブ・ザ・イヤー (Whisky of the Year) - アジア・スピリッツ・レーティングス (Asia Spirits Ratings)

・2026年：シングルモルト・ウイスキー・オブ・ザ・イヤー (Single Malt Whiskey of the Year) - ロンドン・スピリッツ・コンペティション (London Spirits Competition)

98点、ダブルゴールド (Double Gold) - サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション (San Francisco World Spirits Competition)

98点、ゴールド・アウトスタンディング (Gold Outstanding) - インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション

クラフト・アイリッシュ・ウイスキーの創設者兼マスターブレンダーであるジェイ・ブラッドリー (Jay Bradley) は次のように述べています。「これらの結果の意義は、その一貫性にあります。 ザ・ドンは北米、アジア、ヨーロッパの審査委員会から評価を得ました。 3大陸の独立した審査委員会がブラインドテイスティングの条件下で繰り返し同様の結論に達したのは、このウイスキーの品質と一貫性を裏付けるものです。 当社ではザ・ドンが成し遂げたことに誇りを感じ、この熟成スタイルで実現できることを、まだ発揮し始めたばかりだと確信しています。」

ザ・ドンは、熟成期間わずか6.9年でありながら、通常はるかに熟成期間の長いウイスキーのみで見られる品質を実現しています。

クラフト・アイリッシュ・ウイスキーは、これを単なる熟成期間の長さではなく、樽の中で段階的に進む熟成プロセスがもたらすものと考えています。 ザ・ドンは元バーボン用のカスクで熟成を開始し、その後タウニー・ポート、厚みのあるハンガリー産バージンオーク材を焙煎したカスク、そして様々なスタイルのペドロ・ヒメネスのシェリーカスクへと移されます。 樽サイズの変化と、液量を意図的に少なくした充填管理がスピリッツの味わいをさらに形成し、風味の融合を加速させています。

IWSCの審査員は、ザ・ドンについて、コーラとスパイスの爽やかでフルーティーな香りで始まり、糖蜜、ラズベリー、ウッドの豊かな味わいへと続き、リンゴ、レッドベルベットケーキ、ジンジャー、チョコレートの風味が甘く余韻の長いフィニッシュで立ち上がると評しました。

クラフト・アイリッシュ・ウイスキーについて

クラフト・アイリッシュ・ウイスキーは、熟成年数ではなく、風味を主体とした熟成を通じて、プレミアム・アイリッシュウイスキーの概念を再定義しています。 同社は伝統的な蒸留の遺産と、データに基づいた現代的な技術を融合させ、カスクの選定、樽のサイズ、そして個々のウイスキーが風味のピークに達するよう調整された熟成に注力しています。

報道関係者向けのお問い合わせ先

クラフト・アイリッシュ・ウイスキー (Craft Irish Whiskey)

メール：press@craftirishwhiskey.com

電話：020 8077 3632

ウェブサイト：craftirishwhiskey.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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