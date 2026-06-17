自動車用ソリッドステートLiDAR市場、2035年306億1000万米ドル規模へ｜CAGR23.92％が示す次世代モビリティ革命 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
自動車用ソリッドステートLiDAR市場は、2025年に35億8,500万米ドルの市場規模を記録し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）23.92％で急速に拡大し、2035年には306億1,000万米ドルに達すると予測されています。2025年および2026年の動向としては、高度な知覚アルゴリズムの採用拡大やADAS（先進運転支援システム）規制の強化が市場に直接的な影響を与え、特に欧州市場での成長を後押ししています。また、自動運転車の普及に伴い、LiDARシステムへの需要が急増する一方で、高コストや統合の複雑さから一部の企業が事業戦略を見直す動きも観察されます。こうした市場の過渡期において、ソリッドステートLiDARは性能とコストのバランスを取る新しい選択肢として注目されています。
AIがもたらす影響 自動車用ソリッドステートLiDAR市場
自動車用ソリッドステートLiDAR市場は、AI技術の進化によって大きな変革を遂げつつあります。特に、センサーデータのリアルタイム解析や高度な物体認識アルゴリズムの導入により、LiDARシステムは従来よりも正確で効率的な障害物検知能力を実現しています。AIを活用することで、複雑な都市環境や高速道路などの多様な走行条件下でも安全性が向上し、自動運転車や高度運転支援システム（ADAS）の信頼性が強化されます。さらに、AIは予知保全やデータ最適化にも貢献しており、ソフトウェアセグメントの市場価値を押し上げる要因となっています。このため、AI統合は自動車用ソリッドステートLiDAR市場の競争優位性を高める重要なドライバーです。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :https://www.reportocean.co.jp/request-sample/automotive-solid-state-lidar-market
本レポートを購入する理由 ?
本レポートは、自動車業界の経営層、製品企画担当者、コンサルタントにとって、戦略的意思決定をサポートする必須情報を網羅しています。市場規模、CAGR、主要セグメント、地域別の成長要因や規制動向、技術革新の方向性など、詳細かつ専門的なデータを提供しています。特に、ソフトウェア分野の成長性、欧州市場の牽引要因、ADASとスマートモビリティの影響、さらにAIによる性能最適化の最新事例を分析しており、競合他社の戦略把握や新規参入判断に役立つ内容となっています。これにより、将来の市場機会を正確に見極め、事業展開の方向性を明確化することが可能です。
市場を牽引する要因
自動運転車への需要拡大は、自動車用ソリッドステートLiDAR市場の最大の成長要因です。メーカー各社は完全自動運転システムの開発に注力しており、ナビゲーションと障害物検知のために高度なセンシング技術が不可欠です。LiDARシステムは、リアルタイムで高精度の3D点群データを提供し、安全な走行を支えます。消費者の安全意識の高まりや規制圧力により、自動車用途のLiDAR需要は今後数十億ドル規模に達する見込みであり、性能とコスト効率の両立が可能なソリッドステートLiDARの重要性が増しています。
主要企業のリスト：
● Luminar Technologies
● Velodyne Lidar
● Aeva
● Innoviz Technologies
● Ouster
● Waymo
● Aptiv
● Continental AG
● ZF Friedrichshafen AG
市場の制約
ソリッドステートLiDARは、悪天候下での性能制限が市場成長の抑制要因となります。大雨、濃霧、降雪などではレーザー光の散乱や吸収により、反射信号の精度が低下し、最大検知距離が減少します。特に豪雨時には30％以上の距離低下が報告され、収集される点群データの密度や品質に影響します。こうした環境依存の性能制限は、予測期間における市場拡大に一定の抑制効果をもたらしています。
AIがもたらす影響 自動車用ソリッドステートLiDAR市場
自動車用ソリッドステートLiDAR市場は、AI技術の進化によって大きな変革を遂げつつあります。特に、センサーデータのリアルタイム解析や高度な物体認識アルゴリズムの導入により、LiDARシステムは従来よりも正確で効率的な障害物検知能力を実現しています。AIを活用することで、複雑な都市環境や高速道路などの多様な走行条件下でも安全性が向上し、自動運転車や高度運転支援システム（ADAS）の信頼性が強化されます。さらに、AIは予知保全やデータ最適化にも貢献しており、ソフトウェアセグメントの市場価値を押し上げる要因となっています。このため、AI統合は自動車用ソリッドステートLiDAR市場の競争優位性を高める重要なドライバーです。
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市場を牽引する要因
自動運転車への需要拡大は、自動車用ソリッドステートLiDAR市場の最大の成長要因です。メーカー各社は完全自動運転システムの開発に注力しており、ナビゲーションと障害物検知のために高度なセンシング技術が不可欠です。LiDARシステムは、リアルタイムで高精度の3D点群データを提供し、安全な走行を支えます。消費者の安全意識の高まりや規制圧力により、自動車用途のLiDAR需要は今後数十億ドル規模に達する見込みであり、性能とコスト効率の両立が可能なソリッドステートLiDARの重要性が増しています。
主要企業のリスト：
● Luminar Technologies
● Velodyne Lidar
● Aeva
● Innoviz Technologies
● Ouster
● Waymo
● Aptiv
● Continental AG
● ZF Friedrichshafen AG
市場の制約
ソリッドステートLiDARは、悪天候下での性能制限が市場成長の抑制要因となります。大雨、濃霧、降雪などではレーザー光の散乱や吸収により、反射信号の精度が低下し、最大検知距離が減少します。特に豪雨時には30％以上の距離低下が報告され、収集される点群データの密度や品質に影響します。こうした環境依存の性能制限は、予測期間における市場拡大に一定の抑制効果をもたらしています。