篠崎公園のビュースポットであるアジサイ園の見頃に合わせて、「アジサイまつり」を開催します。園内には、「ジョウガサキ」や「ウズアジサイ」、「カシワバアジサイ」、「ヒメアジサイ」、「スミダノハナビ」をはじめとする約440株のアジサイが皆様のご来園をお待ちしています。また、アジサイ園の押し花を利用した工作や、ヨーヨー、スーパーボールすくい、射的といった縁日コーナー。アジサイ鑑賞をしながらの野点や軽飲食を販売するキッチンカーを出店するなど、イベント盛りだくさんです。ぜひこの機会に篠崎公園にお越しください。

イベントの開催状況や最新情報は篠崎公園公式X（旧Twitter）をご覧ください。

開催日

https://x.com/ParksShinozaki

２０２６年６月２１日(日)１０時から１６時

場所

篠崎公園アジサイ園

催し物

①アジサイ押し花工作： レジン工作(有料・事前申込制)、しおり作り(無料・当日受付) ※有料のレジン工作は、満員となったため受付終了しました。 しおり作りは、当日参加可能ですので、是非ご参加ください。

②アジサイクイズラリー 参加者に、アジサイ押し花シールをプレゼント(先着100名)

③縁日コーナー(ヨーヨー、スーパーボール、射的)

④野点 全2回、各回10人 1回目：10時30分～、2回目：12時00分～

⑤キッチンカー

篠崎公園について

所在地 江戸川区上篠崎一・四・八丁目、篠崎町六・七・八丁目、西篠崎一・二丁目、谷河内二丁目、南篠崎町四丁目、鹿骨町 開園日 常時開園 ※サービスセンター及び各施設は年末年始は休業となります。 ※営業時間等はサービスセンターへお問い合わせ下さい。 入園料 無料（一部有料施設あり）

お問合せ先

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E7%AF%A0%E5%B4%8E%E4%B8%80

篠崎公園サービスセンター 〒133-0054 江戸川区上篠崎1-25-1 03-3670-4080

アクセス

【A地区】 JR総武線「小岩」から京成バス72系統「浅間神社」下車徒歩4分 都営地下鉄新宿線「篠崎」(S20)から徒歩16分又は京成バス72系統「浅間神社」下車徒歩4分 【B地区】 JR総武線「小岩」から京成バス73系統「小岩消防署」下車徒歩1分 都営新宿線「篠崎」下車徒歩15分 駐車場（有料）

https://www.tokyo-park.or.jp/park/shinozaki/ https://x.com/ParksShinozaki