じぶん不動産株式会社(愛知県一宮市、代表取締役 岩田知一)は、住宅の解体時に出た廃材や、長年使われてきた家具を、小物入れや写真立てなどに作り変えてお客様にお返しする取り組みを行っています。





床柱を再利用した小物入れ(1)





家を解体すると、柱や家具の多くはそのまま廃棄されます。じぶん不動産では、その一部を希望に応じて加工し、暮らしの中で使える品に作り直しています。床柱や大きな家具は持ち帰りが難しいものですが、小さな品に作り変えれば手元に残せます。





床柱を再利用した小物入れ(2)





これまでに額縁や写真立ての製作を多く手がけてきました。先月は床柱を使って、少し大きめの小物入れを製作。床柱らしい重厚感があり、実用品としても使える仕上がりになりました。

加工する品や仕上げは、お客様のご要望に合わせて可能な範囲で対応します。解体をご検討の際は、お気軽にご相談ください。





解体時の廃材を再利用

思い出の椅子

《思い出の椅子》を再利用





プロジェクト開始： 2025年5月

実績件数 ： 3件(2026年6月時点)

主な製作実績 ： 額縁、写真立て、小物入れ

料金 ： 無料

納期 ： 約1ヶ月(物によって異なります)

申込方法 ： 下記お問い合わせ先までご連絡ください。

https://www.jibun2103.jp/contact





【製作事例】

素材 ：床柱

製作物 ：小物入れ

サイズ ：縦10cm×横20cm×高さ8cm

特徴 ：床柱ならではの重厚感と木目を活かした仕上がり





【製作対応例】

・額縁・写真立て

・小物入れ・収納ボックス

・その他ご要望に応じてご相談可能









■会社概要

商号 ： じぶん不動産株式会社

代表者 ： 代表取締役 岩田 知一

所在地 ： 〒491-0851 愛知県一宮市大江2丁目1番20号

設立 ： 2022年5月

事業内容： 不動産事業…不動産売買仲介業、不動産賃貸管理業

開発事業…用地開発事業、不動産開発・企画業

関連サービス事業…リフォーム・リノベーション事業、不動産コンサルティング業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.jibun2103.jp/









YouTube：じぶん不動産チャンネル

https://youtube.com/channel/UCPfTJnQnimVXmZHl_n77uHw?si=FvbLYDDQ8NVVoAZT