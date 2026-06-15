『頭文字D』の「366日バースデーアクリルキーチェーン」をタカシマヤ ゲートタワーモールで期間限定販売。自分だけの特別な一日を選べる全366種類。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、ブランド名：CAMSHOP.JP）は、2026年6月1日（月）から6月24日（水）まで、タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラスにて「CAMSHOP POP UP STORE」を期間限定開催いたします。 会場では、人気漫画作品『頭文字D』の公式ライセンスグッズ「366日バースデーアクリルキーチェーン」を販売いたします。 本商品は、1月1日から12月31日までの365日と、うるう年の2月29日を加えた全366種類をラインアップ。それぞれ異なる組み合わせのデザインとなっており、自分の誕生日や大切な人の記念日など、特別な日付を選んでお楽しみいただけます。 『頭文字D』の人気キャラクターたちをデザインしたアクリルキーチェーンは、自分用のコレクションとしてはもちろん、誕生日プレゼントや記念日のギフトとしてもおすすめです。 素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用。コンパクトなサイズながらイラストの魅力をしっかりと表現できる仕様となっています。また、キーリング部分にはワイヤータイプを採用しており、バッグや鍵などへ安心して取り付けることができます。 自分の誕生日を探す楽しさ、大切な人の記念日を選ぶ楽しさを味わえる『頭文字D』ならではのアイテムです。 この機会にぜひ足をお運びください。 店頭での販売の他、オンラインショップでも販売しております。 https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n (C) しげの秀一/講談社

イベント情報

『CAMSHOP』POP UP STORE 会場： タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス JR名古屋タカシマヤJR名古屋タカシマヤ 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 期間： 2026年6月1日（月）～6月24日（水） オンラインショップからもご購入いただけます。 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n (C) しげの秀一/講談社

バースデーキーチェーン

製品サイズ：全長 約8.5cm（チェーン含む） 各パーツサイズ： Monthプレート 横幅3.8cm x 高さ4.4cm Dayプレート 横幅2.6cm x 高さ2.3cm チェーン直径：約3.5cm 重さ 約10g※パッケージ込（本体約8g）

販売元

会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/ CAMSHOPメールマガジン https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043 Twitter https://x.com/camshop_byfaith インスタグラム https://www.instagram.com/camshop_by_faith/ https://www.instagram.com/faithinc_norimono/ https://www.instagram.com/faithinc__fun/ 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n