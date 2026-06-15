東京商工会議所（小林健会頭）は、ビジネスサポートデスク東京北主催「本音で語るぶっちゃけ承継塾」と題し、事業承継に必要な税務・法務・金融等の実務的知見の習得と参加者同士の交流会を通じて、地域の中小企業の円滑な事業承継の後押しをするべく、全４回の講習会・講演会・交流会を企画いたしました（別紙）。

その集大成として、7月1日（水）に特別講演会＆交流会を下記の通り開催します。本イベントでは、実際に事業承継を経験された、(株)谷口化学工業所 代表取締役 谷口 弘武 氏にご登壇いただき、「家業を継ぐということ」と題し、実体験を基にご講演いただく他、参加者同士の交流会を開催いたします。

本講演会・交流会は、中小企業経営者および後継者が直面する「事業承継」の課題を当事者の本音で共有するとともに、同じ課題を持つ参加者同士の交流を通じて、情報交換を行うことで、円滑な事業承継の後押しをすることを目的としております。また、当日は東商ビジネスサポートデスク東京北の事業承継支援の専門家も交流会に参加いたします。事業承継に関する実務的な知識の習得と参加者・専門家との交流を通じて、事業承継の課題解決に役立つイベントです。

「本音で語るぶっちゃけ承継塾」特別講演会＆交流会 概要－－－－－－－－－

【日 時】2026年7月1日（水）14：00～16：00

【会 場】北とぴあ７階第一研修室（北区王子１－11－１）

【内 容】第１部 講演会「家業を継ぐということ」（14：00～15：00）

～100年企業の事業承継、その苦悩と未来への一歩～

講師 株式会社谷口化学工業所 代表取締役 谷口 弘武 氏

第２部 交流会（15：15～16：00）

【申込方法】東商マイページより、お申し込みください。

ＵＲＬ：https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206930

申込期限：６月30日（火）17：00

定員：60名 参加費：無料

※別紙チラシの第２回「ぶっちゃけ相続って、いくら必要？？」は台風の影響で日程変更し、６月17日（水）14：00～16：00に開催予定

＜東京商工会議所ビジネスサポートデスク東京北について＞－－－－－－－－－－

文京区、北区、荒川区、豊島区、板橋区、足立区の事業者の皆さまを中心に、創業・事業承継・新規事業・経営改善に関する様々な課題を解決していただくためのサービスをご提供しています。相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

HP：https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/bsd/north/

【受付時間】受付時間：９:30～17:00（土日・祝日・年末年始除く）

【所 在 地】北区王子１－11－１ 北とぴあ12階 北支部内

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