HisenseのRGBをテーマにしたポップアップイベントが、FIFAワールドカップ2026（TM）の新たなランドマークを彩る

ニューヨーク、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- FIFAワールドカップ2026™のオフィシャルスポンサーであるHisenseは、6月9日、ニューヨークのハドソン・ヤードにて、RGBをテーマにしたポップアップイベントを開始しました。本イベントでは、FIFAの公式コンテンツやadidasとのブランドコラボレーションが展開され、没入型のインタラクティブ体験を通じて、Hisenseのディスプレイ技術とフットボール文化の融合が図られています。本イベントは、ワールドカップの雰囲気を体感できる場として一般公開されています。





イベント特集：RGB MiniLED技術の普及とブランド権威の確立

HisenseのRGBをテーマにしたポップアップイベントは、ニューヨークのハドソン・ヤードにある象徴的な建造物「ベッセル（The Vessel）」のすぐそばという絶好のロケーションで開催されています。6月9日から13日にかけて開催されるこのイベントは、ブランドアイデンティティ、テクノロジー、そしてフットボール文化を融合させた「新たなランドマーク」の創出を目指しています。このインスタレーションでは、LEDスクリーンにHisenseのブランドメッセージやRGBの原色を用いたアニメーション、ワールドカップの要素がダイナミックに映し出され、「RGB」をイベントの核心となるテーマ「Real Game Begins with Hisense（真の試合はHisenseから始まる）」として巧みに表現しています。これは、Hisenseの最先端ディスプレイ技術こそが、本物で没入感のある視聴体験の始まりであることを伝えています。

本イベントでは、Hisenseの主力であるRGB MiniLED製品ラインナップ、すなわち116インチのUXシリーズ3台と、85インチのU9シリーズ1台が披露されました。公式VARレビュー放送パートナーとして、本シリーズはRGB MiniLED技術を活用し、ワールドカップ™ 視聴における課題の解決を目指しています。フットボールをテーマにしたインタラクティブゲームを通じて、来場者は色精度、動きの鮮明さ、大画面による没入感、そして目の快適さを実際に体験することができ、製品の仕様が具体的な視聴体験として実感できる形となりました。

IP+キャンペーンとadidasのコラボレーション：没入感のあるブランド体験の創出

RGBのポップアップ・アクティベーションの主な特徴として、HisenseはadidasおよびFIFAと提携し、フットボールをテーマにした2つのインタラクティブな体験を開発しています。

・デジタルミラー：ファンたちは、 Hisense RGB MiniLEDスクリーンの前に立ち、adidasのユニフォームをバーチャルで試着しました。RGB Chromagicテクノロジーにより、本物のユニフォームの色が再現され、ファンそれぞれのアバターに反映されています。

・カラー壁画：あるシューティングゲームでは、進行に合わせて「Real Game Begins with Hisense（真の試合はHisenseから始まる）」と書かれた共同ブランドの壁画が徐々に明らかになり、クリアするとソーシャルメディアでシェアできるようになります。

どちらの体験も、基盤インフラとしてHisenseのRGB MiniLED技術を採用しており、技術仕様を具体的なインタラクティブなフィードバックへと変換しています。このアプローチにより、「Real Game Begins with Hisense（真の試合はHisenseから始まる）」は、単なるブランドメッセージから、消費者が実際に体験できるものへと進化しています。

このコラボレーションは、HisenseによるFIFAワールドカップ2026™ のスポンサーシップ・アクティベーションにおける重要な取り組みの一つです。Hisenseは公式スポンサーとして、他のスポンサー企業との知的財産（IP）を基盤としたブランド横断的なパートナーシップを積極的に推進しています。技術リソースの共有や共同開発によるシナリオを通じて、単一ブランドの露出を多ブランドによる協働的な消費者体験へと転換し、相互のブランド価値を高め、その効果をさらに拡大しています。

このキャンペーンでは、「Our Host with Hisense」プログラムを通じて、米国向けリテールコンバージョン・ロジックが組み込まれました。参加者はサッカーをテーマにしたクイズに答え、R/G/Bカラープロファイルに基づいたファンアイデンティティポスターを作成し、それに合わせたおすすめ商品を受け取りました。QRコードは、購入のためにHisenseの米国ウェブサイトへ誘導していました。オフラインでのインタラクションレコードを基にオンライン割引クーポンの抽選に参加でき、これによりトラフィックの誘導とセールスコンバージョンが可能になります。

ニューヨークでのRGBポップアップイベントは、HisenseによるFIFAワールドカップ2026™ のスポンサーシップ活動の一環です。ニューヨークのハドソン・ヤードでの没入型体験から、SFEの商業用ディスプレイゾーンにおけるHisenseの最先端技術の展示、トロントのFIFAミュージアムでの五感に訴えるインタラクティブ体験、メキシコシティのFFFでのファンの熱狂、そしてIBCのVARオペレーションセンターでの技術プレゼンテーションに至るまで、HisenseはRGB MiniLED技術を共通のテーマとして採用し、分散していたスポンサーシップ権を、一貫性のあるブランドストーリーへと紡ぎ上げています。このアプローチにより、「Real Game Begins with Hisense（真の試合はHisenseから始まる）」というメッセージを具体的な体験へと昇華させ、プロフェッショナル向けディスプレイ技術を消費者が実感できるシナリオベースの表現に変換し、IPを活用した異業種間のパートナーシップを通じてブランドのタッチポイントを拡大します。Hisenseは、テクノロジーを基盤とし、フットボール文化を感情の架け橋として、世界中の消費者とのつながりを築き続けていきます。





（日本語リリース：クライアント提供）

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