**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田 正仁）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」において、「にゃんたじあ！職業ボイス2026」 を2026年6月8日(月)20:00から2026年6月30日(火)23:59までの間、公式BOOTHにて販売することをお知らせします。また、あわせて「にゃんたじあ！梅雨ボイス2024」の再販も同期間にて実施いたします。**

https://nyantasia.booth.pm/items/8390267

「にゃんたじあ！職業ボイス2026」について

**＜販売ページ＞** https://nyantasia.booth.pm/items/8390267 **＜商品概要＞** ■内容：にゃんたじあ！職業ボイス2026 ■販売期間：2026年6月8日(月)20:00～2026年6月30日(火)23:59 **＜販売価格＞** ・各タレントセット：1,500円(税込) ・コンプリートセット：12,000円(税込) **＜参加メンバー＞** - 若魔藤あんず - 若魔白ソーダ - 若魔麦たると - 若魔影ネオン - 若魔雲ふわり - 若魔陽エル - ニャマシュヴァ・ルッツ - ニャマルベール・ペルル ※ボイス内容により、メンバー毎にトラックの長さが異なります。 **＜各タレントセット購入特典＞** - SEオフ音源 - BGMオフ音源 - SE＆BGMオフ（ボイスのみ）音源 - ジャケット画像 - あらすじ画像 - ボイスドラマ台本 **＜コンプリートセット購入特典＞** - 若魔影ネオン、若魔陽エルのコラボトラック - 描き下ろしイラストを使ったPC壁紙✨ ※上記に加えて各タレントセット購入特典をすべて含みます。 **＜ファイル形式＞** 音声フォーマット：wav（48000hz/24bit）

「にゃんたじあ！職業ボイス2026」クレジット

KVイラスト： 茶野そめは様（https://x.com/sanosomeha） 台本制作：星崎梓 様 （https://x.com/hosiazuazu） 効果音素材：Audiostock

「にゃんたじあ！梅雨ボイス2024」について

**＜販売ページ＞** https://nyantasia.booth.pm/items/5826493 **＜商品概要＞** ■内容：にゃんたじあ！梅雨ボイス2024 ■販売期間：2026年6月8日(月)20:00～2026年6月30日(火)23:59 **＜販売価格＞** ・各タレントセット：1,000円(税込) **＜参加メンバー＞** - 若魔藤あんず - 若魔白ソーダ - 若魔麦たると - 若魔影ネオン - 若魔雲ふわり - 若魔陽エル ※ボイス内容により、メンバー毎にトラックの長さが異なります。 **＜各タレントセット購入特典＞** - SEオフ音源 - BGMオフ音源 - SE＆BGMオフ（ボイスのみ）音源 - ジャケット画像 - ボイスドラマ台本 **＜ファイル形式＞** 音声フォーマット：wav（48000hz/24bit）

「にゃんたじあ！梅雨ボイス2024」クレジット

KVイラスト：のいみね 様 （https://x.com/noi_mine） ジャケットデザイン：ねぎの木 様（https://twitter.com/neginoki） 台本制作：星崎梓 様 （https://x.com/hosiazuazu） 効果音素材：Audiostock