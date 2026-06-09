株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、高橋恵 著 『84歳、「ま、いいか」で人生うまくいく』を2026年6月10日（水）に刊行いたします。

「転んでも最後に笑えたら勝ち」 人生後半を笑って過ごすヒント

42歳でワンルームマンションからPR会社の株式会社サニーサイドアップを創業し、70歳を過ぎて「おせっかい協会」を設立。現在も全国で講演や交流会を行っている著者が提案するのは、“後期高齢者”ではなく、“光輝高齢者”として人生を楽しむことです。 本書では「人とつながることの大切さ（おせっかい） 」「何事にも“遅い”ということはないという前向きな姿勢」「『すべてなんとかなる』というしなやかな心」などを、ユーモアたっぷりに紹介。「病院より美容院」「転んでも最後に笑えたら勝ち」など、読めば心が軽くなる言葉が満載です。 「ま、いいか」で肩の力を抜きながら、「人生後半をもっと楽しむ生き方」を伝える、温かなエッセイです。

※以下 本書“はじめに”より抜粋

「ま、いいか」は、魔法の言葉です。

84年も生きてると、本当にいろんなことがあります。 いいこともあれば、いやなこともあるし、「なんでこうなるの？」って思うことも、山ほどありました。 もう、人生フルコース。前菜どころか、メインが何回も来て、デザートも山盛り。 「え、まだ続くの？」っていうくらい(笑)。そんなときに、私はどうするか。 「ま、いいか」って言うんです。 もちろん、これで全部解決するわけじゃありません でも不思議なことに、「ま、いいか」って言った瞬間、ちょっとだけ心が軽くなるんです。 で、「よいしょ」って、また一歩進める。 そうやってここまで来ました。 気がついたら、「ま、いいか」が笑顔を連れてきてくれて、人生の後半は、なんだかワクワクする毎日になっていました。

書籍情報

タイトル：84歳、「ま、いいか」で人生うまくいく 著者：高橋恵 ページ数：192ページ 価格：1,650円(10%税込） 発行日：2026年6月10日 ISBN：978-486667-835-1 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678356/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18610803/

目次

第1章 歳を重ねるほど、人生は面白くなる 第2章 「ま、いいか」で軽やかに生きる 第3章 自分を整えると、人生はうまくいく 第4章 人生を変える〝おせっかい力〟 第5章 困難も、人生まるごと引き受ける

プロフィール

高橋恵（たかはし・めぐみ）

1942年生まれ。一般社団法人おせっかい協会会長。３歳の時に父が戦死し、シングルマザーとなった母のもと、３人姉妹の次女として育つ。短大卒業後、広告代理店に勤務。 結婚退職後、２人の娘の子育てをしながらさまざまな商品の営業に従事。40歳で離婚。42歳で自宅のワンルームマンションでPR会社を創業。2013年に一般社団法人おせっかい協会を設立。80歳を過ぎた今も、全国各地で「愛のあるおせっかい」を説くおせっかいセミナー、講演、オンライン交流会を行っている。また、毎朝行っているClubhouseでの発信は、通算1600回を超えている。著書に、『笑う人には福来たる』（文響社）、『あなたの心に聞きなさい』（すばる舎）、『百年人生を笑って過ごす生き方の知恵』（致知出版社）など。

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