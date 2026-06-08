ネパール製・ウール100％の手織りラグ「terrier de sautillé」がインテリアライフスタイルに出展！人気のヒマラヤ動物シリーズに新作「羊」が登場。
手織りラグブランド「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」（運営：株式会社ソティエ）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第34回インテリアライフスタイル」に出展いたします 。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage1】
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく 」をコンセプトに、ネパールの職人が一点ずつ丁寧に手織りしたウール100％のラグを展開する当ブランド 。今回の展示では、素朴で愛らしい表情が人気の「ヒマラヤの動物シリーズ」より、待望の新作「羊」のチェアパッドを初披露いたします 。そのほか、暮らしにモダンな洗練を添える新シリーズ「GLYPH（グリフ）」など、日常を豊かに彩る手仕事のアイテムを多数発表いたします 。
【出展ブース：西展示棟 W1-X010】
※バイヤーの皆様に実際にふかふかな弾力や色彩の揺らぎを体感いただける機会となります 。ぜひお立ち寄りください。
■注目の新アイテム
1.GLYPH（グリフ）【新シリーズ】
自然のプリミティブな温もりと、洗練が同居する場所
植物の息吹、大地のうねり、そこから生まれたアイコニックな記号（シンボル）。自然の美しさとモダンな洗練が交差する特別なひとコマが、暮らしに調和するラグマットになりました。ドアマットとチェアパッドをラインナップ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage2】
2.Papaver（パパヴェル）
羊たちがくれた自然のグラデーション
染色をせず、羊本来の優しい色合いをそのまま生かしたシリーズに、待望のドアマットがラインナップ。ぽんと花が咲いたような素朴で愛らしいデザインは根強い人気があります。暮らしの特等席に穏やかなくつろぎをプラスしてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage3】
3.Color Block（カラーブロック）
いくつもの色彩が響き合う、足元に敷くモダンアート
日常をパッと鮮やかにしてくれるカラフルなカラーブロックシリーズに、落ち着いたディープトーンが新たにラインナップ。外側は深みのある色で引き締め、中央に向かって鮮やかなカラーを集めた美しいグラデーションがリビングや玄関をモダンアートのように上質に演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage4】
いずれもネパールの職人が一点ずつ丁寧に手織りしたウール100%のラグです。会場ではブランドのルーツとなるチベタンラグもあわせて展示し、ネパールの手仕事が生み出す豊かな色彩や質感をご紹介します。
■ 開催概要
名称：インテリアライフスタイル（第34回）
会期：2026年6月10日（水）～ 12日（金）
時間：10:00-18:00（最終日は16:30まで）
開場：東京ビッグサイト西展示棟
【 terrier de sautillé ブース番号：W1-X010 】
主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）
■ terrier de sautilléについて
ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」
そんな想いから生まれた terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）。詩や童話の世界のような一枚の絵から描き出されるラグは、あたたかな色合いと柔らかなデザインが魅力です。目にするとホッとしたり、見ているだけでワクワクしたり。ネパールの職人が羊毛を紡ぎ、丁寧に手織りしたウール100％のラグは、夏はさらり、冬は暖かく一年中快適です。手仕事の色の揺らぎや、ふかふかな弾力をぜひお確かめください。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
（ブース写真は2025年の様子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ソティエ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage1】
【出展ブース：西展示棟 W1-X010】
※バイヤーの皆様に実際にふかふかな弾力や色彩の揺らぎを体感いただける機会となります 。ぜひお立ち寄りください。
■注目の新アイテム
1.GLYPH（グリフ）【新シリーズ】
自然のプリミティブな温もりと、洗練が同居する場所
植物の息吹、大地のうねり、そこから生まれたアイコニックな記号（シンボル）。自然の美しさとモダンな洗練が交差する特別なひとコマが、暮らしに調和するラグマットになりました。ドアマットとチェアパッドをラインナップ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage2】
2.Papaver（パパヴェル）
羊たちがくれた自然のグラデーション
染色をせず、羊本来の優しい色合いをそのまま生かしたシリーズに、待望のドアマットがラインナップ。ぽんと花が咲いたような素朴で愛らしいデザインは根強い人気があります。暮らしの特等席に穏やかなくつろぎをプラスしてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage3】
3.Color Block（カラーブロック）
いくつもの色彩が響き合う、足元に敷くモダンアート
日常をパッと鮮やかにしてくれるカラフルなカラーブロックシリーズに、落ち着いたディープトーンが新たにラインナップ。外側は深みのある色で引き締め、中央に向かって鮮やかなカラーを集めた美しいグラデーションがリビングや玄関をモダンアートのように上質に演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage4】
いずれもネパールの職人が一点ずつ丁寧に手織りしたウール100%のラグです。会場ではブランドのルーツとなるチベタンラグもあわせて展示し、ネパールの手仕事が生み出す豊かな色彩や質感をご紹介します。
■ 開催概要
名称：インテリアライフスタイル（第34回）
会期：2026年6月10日（水）～ 12日（金）
時間：10:00-18:00（最終日は16:30まで）
開場：東京ビッグサイト西展示棟
【 terrier de sautillé ブース番号：W1-X010 】
主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）
■ terrier de sautilléについて
ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」
そんな想いから生まれた terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）。詩や童話の世界のような一枚の絵から描き出されるラグは、あたたかな色合いと柔らかなデザインが魅力です。目にするとホッとしたり、見ているだけでワクワクしたり。ネパールの職人が羊毛を紡ぎ、丁寧に手織りしたウール100％のラグは、夏はさらり、冬は暖かく一年中快適です。手仕事の色の揺らぎや、ふかふかな弾力をぜひお確かめください。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
（ブース写真は2025年の様子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351691/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ソティエ
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