北海道新聞社（本社：札幌市中央区、代表取締役社長 堀井友二）は、株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎）が提供するデータプラットフォーム「UNIVERSE」と連携し、北海道内企業・自治体向けの新たなデジタル広告サービス「道新DSP Powered by UNIVERSE」の提供を開始しました。

https://adv.hokkaido-np.co.jp/digital/doshin-dsp.html

近年、デジタル広告市場では、年齢や性別などの属性情報だけではなく、ユーザーの興味・関心や行動意図を捉えることの重要性が高まっています。一方で、北海道は広大な生活圏や強い季節性など、本州とは異なる生活環境を持ち、全国共通の広告設計だけでは十分に対応しきれない課題がありました。

「道新DSP Powered by UNIVERSE」は、北海道新聞デジタルの閲覧データを活用し、北海道民の関心や行動傾向を分析。グルメ、スポーツ、子育て、観光、就職・転職など、多様なテーマごとのターゲティングを可能にします。さらに、マイクロアドの広告配信技術と組み合わせることで、北海道内の生活者に対し、最適なタイミングで効率的な広告配信を実現。認知拡大から興味関心の醸成まで、企業・自治体のマーケティング活動を支援します。

北海道新聞社はこれまで、地域に密着した情報発信を通じて、北海道の暮らしや地域社会を支えてきました。「道新DSP Powered by UNIVERSE」の提供を通じて、地域企業や自治体の情報発信を支援するとともに、北海道に根差した新しいデジタルマーケティングの価値創造に取り組んでまいります。

【道新DSP Powered by UNIVERSE の特長】

■ 北海道新聞デジタルの閲覧データを活用

北海道民の興味・関心をもとにした独自セグメントを構築。

■ 北海道特化のターゲティング

北海道ならではの特性を踏まえた広告配信が可能。

■ 国内有数の広告配信基盤と連携

マイクロアド「UNIVERSE」の技術により、幅広いWebメディア・アプリへの配信を実現。

■ 認知拡大から興味関心喚起まで対応

企業・自治体・教育機関・観光分野など幅広い業種で活用可能。

【サービス概要】

サービス名：道新DSP Powered by UNIVERSE 提供開始日：2026年6月8日 提供エリア：北海道内を中心に全国対応 対象：企業、自治体、教育機関、観光団体等 サービスURL： https://adv.hokkaido-np.co.jp/digital/doshin-dsp.html

【株式会社マイクロアド 会社概要】

マイクロアドは、ビッグデータを基盤にしたマーケティングデータプラットフォーム「UNIVERSE」を軸に、広告配信プラットフォーム「UNIVERSE Ads」と媒体社の広告収益化プラットフォーム「MicroAd COMPASS」を提供しております。

「UNIVERSE」は、自社保有のオーディエンスデータと、約220以上の第三者企業やメディアから提供を受けている多種多様なデータを独自開発のデータ収集基盤によって統合的に集積分析し、さまざまな業種に特化したサービスを提供するマーケティングデータプラットフォームです。 社名 株式会社マイクロアド 代表者 代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F 事業内容 データプラットフォーム事業 URL http://www.microad.co.jp/

【お問い合わせ先】

北海道新聞社 営業局 営業本部 ソリューション推進部 TEL：011-210-5607（平日10:00～17:00） Mail：advertise@hokkaido-np.co.jp