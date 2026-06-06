自認シマエナガ、VTuberコラボイベント「自認シマエナガ仲良し計画」スタート！
**YouTube・Instagramを中心に活動するキャラクター「自認シマエナガ」より、VTuberコラボイベント「自認シマエナガ仲良し計画」のスタートをお知らせします。本イベントは2026年5月31日(日)～2026年6月11日(木)の期間で行われるECサイト(ClaN Market)でのコラボグッズ販売金額が目標に達成した場合、後日ポップアップイベントがHMV&BOOKS SHIBUYAにて開催予定です！**
イベント概要
ECグッズ情報
**～アクリルキーホルダー 1,650円（税込）～** 【種類】全20種 【サイズ】60mm*60mm 【材質】透明アクリル
**～クリアファイル 1,100円（税込） ～** 【種類】全24種 【サイズ】 220mm x 310mm（A4サイズ） 【素材】PP（ポリプロピレン）
**～ステッカー 550円（税込）～** 【種類】全20種 【サイズ】60mm*60mm 【素材】紙/エンボスPP 絹目＋中粘着
**～ランダムトレーディングカード 880円（税込）～** 【種類】全24種 【サイズ】54mm*85mm 【素材】紙•フィルム
**～ランダム缶バッジ 660円（税込）～** 【種類】全20種 【サイズ】φ57mm 【素材】紙•ブリキ **＜キャンペーン情報＞** 本イベントグッズ（自認シマエナガコラボ商品）を、1決済につき合計2,200円（税込）ごとにポストカード（全20種）をランダムで1枚プレゼント！ 【注意事項】 ・商品代金のみ（送料除く）で2,200円（税込）ごとのご購入が対象となります。 ・複数の決済（別々のご注文）を合算することはできません。 ・ポストカードの絵柄はランダム配布のため、お選びいただけません。
販売場所
■ECサイト ClaN Market（https://clan-market.com/collections/jinin-shimaenaga） ■販売期間 2026/5/31(日)18:00～2026/6/11(木)23:59
クレジット
**＜出演VTuber(敬称略/順不同)＞** NEPHLA あかいとまと さかなのこはさかな しゅぁっち べるえぽっく 玉町ぷえ 月深ツキ 三軒しらべ 星影ラピス 倉田理音 鳥宗もも 天ノ羽うゆ 虎あきね 尾手またび 夢羽ヒメ 夜来ねむる 遊火ナヴィア 竜姫エナ 龍惺ろたん 緑魔キャロライン **＜グッズクリエイター＞** イラスト：みたらしねこ デザイン：エノヅ
「自認シマエナガ」について
群れで生活するシマエナガの中に紛れ込む シマエナガではないけど、自己認識がシマエナガである「自認シマエナガ」たち YouTube：https://www.youtube.com/@%E8%87%AA%E8%AA%8D%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%82%AC instagram：https://www.instagram.com/jininshimaenaga/ X：https://x.com/Jininshimaenaga TikTok：https://www.tiktok.com/@jininshimaenaga
お問い合わせ先
■メール official@jinin-shimaenaga.jp