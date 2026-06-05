台北、2026年6月5日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、COMPUTEX 2026において、最新のデザイン性を重視したPCビルドにより、PC DIY市場を再定義し続けています。洗練された「STEALTH」シリーズとエレガントな「WOOD」シリーズは、視覚的に洗練され、パーソナライズされたPCセットアップへの需要の高まりに応えるために導入されました。GIGABYTEはまた、20社以上の主要なシャーシパートナーと協力し、妥協のないパフォーマンスと美しいデザインを兼ね備えたPCビルドを披露しています。



GIGABYTE、COMPUTEX 2026において、洗練された「STEALTH」とエレガントな「WOOD」PCビルドを展示



2022年に初めて発表された「Project STEALTH」に由来するSTEALTHコンセプトは、業界に先駆けてリバース・コネクター・マザーボード設計を導入し、PC組み立ての合理化と、より広いフロントスペースを活かしたパーソナライズされたデコレーションを可能にしました。COMPUTEX 2026において、GIGABYTEは、ミニマリストなレイアウトを実現するリバースコネクター搭載の「B850M AORUS STEALTH ICE」マザーボードと「AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE」グラフィックスカードにより、STEALTHビルドの最新の進化を実演します。GIGABYTEは自社製のシャーシラインナップに対応するだけでなく、Corsair、LIAN LI、InWin、Montech、Thermaltake、Cooler Master、HYTEなど、10社を超える著名なシャーシメーカーとともにSTEALTHエコシステムを拡張しています。このパートナーシップにより、「Project STEALTH」は、市場で最も互換性が高く柔軟なケーブルレスPCビルドソリューションとなります。

洗練されたSTEALTHビルドに加え、GIGABYTEはエレガントな「WOOD」シリーズのラインナップも発表しました。禅にインスパイアされた美学と天然素材を融合させることで、モダンなPCセットアップに温かみと有機的な美しさをもたらします。木目の質感は、無機質なハードウェアをエレガントなライフスタイル製品へと変貌させ、自然の風合いと高性能コンピューティングの調和のとれた融合を生み出します。木製のデザインコンセプトをさらに高めるため、GIGABYTEはCOMPUTEX 2026においてNoctuaおよびTRYXとコラボレーションし、「X870E AERO X3D WOOD」シリーズマザーボードの洗練されたクラフトマンシップと妥協のないパフォーマンスを特徴とする、木目をテーマにしたPCビルドを披露します。

洗練されたSTEALTHおよびエレガントなWOOD PCビルドを体験するには、COMPUTEX 2026の期間中に南港展覧館1館4階のGIGABYTEコンシューマーブース「#M0520」にお立ち寄りいただくか、公式ウェブサイトで詳細な製品情報をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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