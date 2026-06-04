QVCジャパン、テレビ通販業界初*1となる「TikTok Shop」公式ストアを本格始動

−6月8日(月)よりTikTok Shop公式ストアにてオープニングイベントを開催−

映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、動画からシームレスに商品を購入できるTikTok Shopにおいて、2026年4月より公式ストアを先行開設し、一部商品を対象に試験運用および検証を重ねてまいりました。このたび、体制・運用面での整備が完了したことを受け、2026年6月より公式ストアを本格始動いたします。





















この本格始動を記念し、6月8日(月)から10日(水)の３日間、40時間超のLIVE配信のオープニングイベント「ザ・デビューデー」を開催いたします。また、イベントの魅力を一足早くお届けする情報を特設サイト（URL： https://qvc.jp/information/feature/mix/TikTokShop.html ）にて公開中です。QVCはTikTok Shopへの公式ストアでの展開を通じて、ソーシャルコマース領域における新たな顧客接点の創出を図るとともに、LIVE配信ならではの双方向コミュニケーションを活かした、新たなショッピング体験の提供を目指してまいります。■TikTok Shopが広げる、新たなショッピング体験従来のSNSは、商品やブランドとの出会いの場として機能する一方で、購入時には外部サイトへの遷移が必要となるなど、興味喚起から購買までに一定の距離がありました。一方、TikTok Shopは動画視聴から商品購入までをアプリ内でスムーズに完結できる点が特長です。これにより、QVCの強みでもある “映像を通じた伝わる接客”を、スマートフォン上でもよりシームレスに届けられるようになります。ショート動画やLIVE配信を通じて、商品の魅力や使用感だけでなくQVCで取り扱っているブランドの想いや空気感まで感じていただける、双方向性のショッピング体験を提供してまいります。なお、米国のQVC Groupでは、TikTok Shopにおける取り組みが評価され「TikTok Shop Awards」にて「Seller of the Year（年間最優秀セラー）」を受賞しています*2。LIVE配信や動画コンテンツを活用しグローバルで活動のプラットフォームを広げています。■オープニング記念イベント「3つの見どころ」（1）3日間で40時間超！のLIVE配信 イベント「ザ・デビューデー」6月8日（月）〜6月10日（水）の3日間、計40時間以上にわたり公式アカウントからLIVE配信を実施いたします。商品説明と、SNSならではのリアルタイムな双方向性が融合したTikTok Shop限定のスペシャルコンテンツを配信します。（2）特別クーポンやタイムセール開催！TikTok Shop公式ストア本格始動を記念し、公式ストア内でのお買い物に使える限定クーポンを発行いたします。また公式ストア限定のタイムセールも予定しています。QVCの厳選アイテムを、これまでにないお得な特別価格で手に入れるチャンスです。※詳細は、特設サイトにて順次情報を発信してまいります。（3）人気インフルエンサーによる「アフィリエイトサポート」イベント期間中は、多数のTikTokクリエイターと連携したアフィリエイトサポートを実施いたします。インフルエンサー独自の視点でQVCの厳選アイテムが、それぞれの熱量ある言葉で紹介され、ライブ配信イベントをさらに盛り上げます。※詳細は、特設サイトにて順次情報を発信してまいります。■イベント概要ストア名： QVCジャパン 公式TikTok Shop公式アカウント：https://www.tiktok.com/@qvcjp開催期間：2026年6月8日（月）8：45〜6月10日（水）24：00LIVE配信時間： 期間中 40時間超（スケジュールは特設サイトにて随時更新）公式SNSでの告知： QVC公式各SNS（Instagram、X等）でも順次イベント情報を発信してまいります。QVC公式インスタグラム：https://www.instagram.com/QVC_japan/QVC公式X：https://x.com/QVC_japan?qq=ft*1株式会社QVCジャパン調べ*2参照元: https://www.qvcgrp.com/newsroom/happenings/qvc-group-is-named-seller-of-the-year-at-tiktok-shop-awards/■QVCジャパンについて株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（ https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。