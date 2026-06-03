¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×°Ü¹Ô´°Î»¤ò¼õ¤±¡¢Silvio Napoli¤¬Lucid¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤

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Silvio Napoli has assumed the role of Chief Executive Officer (CEO) of Lucid, effective immediately, after being named incoming CEO on April 14, 2026.
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