Changingtek Robotics、高精度触覚センシングデータ収集ハンド「Uhand」を発表

蘇州、中国、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- Changingtek Roboticsは、自社開発した高精度触覚データ収集ハンドをグローバル市場に向けて発売しました。本デバイスは、エンボディド・インテリジェンス・ロボットの研究、精密な操作タスク、およびアルゴリズムの検証をサポートするため、同期された多次元かつマルチモーダルなデータキャプチャを提供します。





このコンパクトなユニットは、1平方センチメートル当たり2.34タクセルの空間分解能を持つ高感度な触覚アレイを備えています。これは、0～160 Nの範囲の力検出に対応し、0.1 Nの測定精度を誇ります。また、XYZ軸で0.7 mmの位置決め精度、最大0.01°の姿勢精度、および30 Hzの高速フレームレートによるデータキャプチャを実現しています。視覚、姿勢、力、および触覚のデータセットをリアルタイムで同期収集することが可能で、AIモデルのトレーニングやロボティクスアルゴリズムの反復に直接活用できます。

Changingtek独自のソフトウェアスイートによって駆動される本ハードウェアは、リアルタイムのデータ処理と可視化をサポートし、主要なオペレーティングシステム、ロボット制御フレームワーク、およびアルゴリズム開発プラットフォームとのシームレスな互換性を備えています。すべてのChangingtek製グリッパーのモーションロジックや通信プロトコルと一貫性のある統一されたアーキテクチャ上に構築されており、この触覚ハンドは最小限の偏差で実世界のセンシングデータを生成します。

重量はわずか600 gで、最大4時間のバッテリー駆動が可能なため、このポータブルハードウェアにより現場で長時間稼働することができます。エンボディド・インテリジェンスの研究に必要な包括的データループを完結させ、あらゆる垂直産業におけるインテリジェント・ロボット・ソリューションの商業化を加速します。

国家ハイテク企業であるChangingtekは、器用な多指ロボットハンド、ロボットエンドエフェクター、およびエンボディド・インテリジェント・ロボットシステムを専門としています。同社は、メカニカルインテリジェンス、知覚インテリジェンス、および駆動制御システムを網羅する3つのコア技術プラットフォームを確立しています。

同社の「Changingtek Hand」の包括的な製品ラインナップには、工業用パラレルグリッパー、協調型グリッパー、多指ロボットハンド、および高負荷用グリッパーなどがあります。そのポートフォリオは1グラムから数百キログラムまでの可搬質量をカバーしており、あらゆるシナリオにおける自動化ニーズに対応します。触覚・視覚の融合技術とAI制御アルゴリズムを活用することで、Changingtekは航空宇宙、自動車製造、およびスマート物流分野に向けて、安定したインテリジェント把持ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、運用コストの削減、ロボットの柔軟性の向上を実現し、先進的なロボットエンドエフェクター技術のグローバルな普及をさらに牽引します。

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Webサイト：www.changingtek.com

住所：Building 18, Technovation Valley, No. 99, Fuda Road, Taicang City, Jiangsu Province, China

（日本語リリース：クライアント提供）

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