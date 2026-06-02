ゼロカーボンの未来へ｜柳州市で「第6回 LiuGong グローバルカスタマーデー」を開催

柳州、中国、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- 5月31日、中国の柳州市において「第6回 LiuGong（000528.SZ）グローバルカスタマーデー」が開催されました。中国建設機械協会会長のSu Zimeng氏、中国上場企業協会会長のSong Zhiping氏、LiuGong GroupおよびLiuGong Machinery会長のZheng Jin氏、LiuGong Machinery副会長兼社長のLuo Guobing氏をはじめとするLiuGong経営陣が、50以上の国と地域から集まった1,200人以上の顧客、パートナー、業界専門家、およびメディア関係者と共に一堂に会し、持続可能性、インテリジェンス、およびグローバリゼーションにおけるLiuGongの最新の成果を目の当たりにするとともに、建設機械業界における低炭素転換の未来を探求しました。

会場には150台以上の機械が展示され、その半数を新エネルギー機器が占めました。本イベントでは、ゼロカーボンのスマートマイニングや電動化ソリューションに関するディスカッション、実機のデモンストレーション、試乗、および工場見学など、一連のプログラムが実施されました。社長のLuo Guobing氏が同社のグローバル開発戦略を共有したほか、南アフリカの顧客が実際の成功事例を発表し、グローバル市場に対するLiuGongのイノベーション能力と包括的なソリューションを明示しました。

ゼロカーボン・マイニング・ソリューションを発表

イベント中、LiuGongはグリーン電力、インテリジェント機器、デジタル管理、およびライフサイクルサービスを網羅する「ゼロカーボン・スマート・マイニング・ソリューション」を正式に発表しました。また、ライブ・デモンストレーションを通じて、新しいマイニング機械やソリューションも披露されました。

実地体験

最も期待されたプログラムの1つとして、LiuGongの試乗体験では電動ホイールローダーや自律走行型マイニングトラックなどの主力製品が用意され、顧客は機器の性能やLiuGongの統合ソリューションの相乗効果を直接体感しました。

60万台目のホイールローダーを納入

LiuGongがホイールローダー事業の60周年を迎えるにあたり、同社はイベント中に60万台目となるホイールローダーを正式に納入し、その発展における新たな重要なマイルストーンを刻みました。1966年に中国初のホイールローダーを発売して以来、LiuGongは業界の革新を継続的に進め、世界的なプレゼンスを拡大し、中国の建設機械業界の進化を形作るのに貢献してきました。

パートナーシップの強化と成功の共有

LiuGongはまた、戦略的提携の調印式、主要顧客からの受注調印式、およびパートナー表彰式を開催し、世界中の顧客やパートナーとの協力関係をさらに強化しました。

歓迎イベントの一環として、ゲストは柳江のナイトクルーズやドローンライトショーを楽しみ、柳州の独特な魅力やLiuGongの文化を体験しました。

LiuGong GroupおよびLiuGong Machineryの会長であるZheng Jin氏は、次のように述べています。「今後もLiuGongはお客様を第一に考え、グリーンかつインテリジェントなイノベーションを推進し、グローバルパートナーと緊密に協力して、鉱業および建設機械業界にとってより効率的で持続可能な低炭素の未来を築いていきます。」



The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou



（日本語リリース：クライアント提供）

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