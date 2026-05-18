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2027年1月以降のモーターサイクル販売体制変更について
ヤマハ発動機販売株式会社は、排気量やモデル特性に応じた適切な販売・サポートをお客さまに提供することを目的として、2027年1月よりモーターサイクルの販売体制を変更します。
◇126cc以上400cc以下のモデル
ヤマハスポーツバイク*専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」を含むヤマハスポーツバイク*取扱店にて、引き続き幅広く取り扱います。地域に密着した販売ネットワークを通じて、お客さまの利便性を確保してまいります。
なお、2027年1月より、「スポーツバイク正規取扱店」および「スポーツ取扱店」を統合し、400cc以下のモデルを取り扱う販売店の呼称を「400cc以下モデル取扱店」へ変更します。本変更は、取扱区分の明確化を目的としています。
◇401cc以上のモデル
2027年1月より、専門的な商品説明、整備・アフターサービス体制を備えた「YSP」で取り扱います。
「YSP」では、車両特性に応じたきめ細かなサポートを通じて、お客さまに長期にわたり安心してモーターサイクルをお楽しみいただけるサービスの提供を目指します。
なお、「EXCLUSIVE Model」は2026年末をもって廃止します。
◇保証・アフターサービス、部品・用品の取り扱いについて
すべてのモデルの保証・点検・修理などのアフターサービス、および純正部品・用品の取り扱いについては、従来通り「YSP」および「400cc以下モデル取扱店」にて対応いたしますので、ご購入店へご相談ください。
なお、一部の専用サービス・用品につきましては、対応可能な販売店にて取り扱います。
現在、各販売店で在庫している401cc以上のモデルについては、2027年1月以降も「YSP」以外の販売店にてご購入いただける場合があります。モデルの取扱状況や詳細については、各販売店までお問い合わせください。
※ 126cc以上のモーターサイクル
◇126cc以上400cc以下のモデル
ヤマハスポーツバイク*専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」を含むヤマハスポーツバイク*取扱店にて、引き続き幅広く取り扱います。地域に密着した販売ネットワークを通じて、お客さまの利便性を確保してまいります。
◇401cc以上のモデル
2027年1月より、専門的な商品説明、整備・アフターサービス体制を備えた「YSP」で取り扱います。
「YSP」では、車両特性に応じたきめ細かなサポートを通じて、お客さまに長期にわたり安心してモーターサイクルをお楽しみいただけるサービスの提供を目指します。
なお、「EXCLUSIVE Model」は2026年末をもって廃止します。
◇保証・アフターサービス、部品・用品の取り扱いについて
すべてのモデルの保証・点検・修理などのアフターサービス、および純正部品・用品の取り扱いについては、従来通り「YSP」および「400cc以下モデル取扱店」にて対応いたしますので、ご購入店へご相談ください。
なお、一部の専用サービス・用品につきましては、対応可能な販売店にて取り扱います。
現在、各販売店で在庫している401cc以上のモデルについては、2027年1月以降も「YSP」以外の販売店にてご購入いただける場合があります。モデルの取扱状況や詳細については、各販売店までお問い合わせください。
※ 126cc以上のモーターサイクル