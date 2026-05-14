敏感肌向けヒト型セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」を展開する有限会社DSR（本社：大阪府吹田市、代表者：宮竹 二郎）は、肌の常在菌バランスに着目した“菌活スキンケア”をサポートする「クロレラエキス×アゼライン酸♪菌活スキンケアで肌美人へ。対象商品が最大10％オフキャンペーン」を、2026年5月14日（木）より公式オンラインショップにて開始いたします。 本キャンペーンでは、菌活スキンケアに注目した成分である「クロレラエキス」や「アゼライン酸」を配合した対象商品を、2個購入で5％OFF、3個以上購入で10％OFFにてご購入いただけます。

肌にも“菌活”という新習慣を

腸内環境を整える“腸活”が広く知られるようになった一方で、近年は肌に存在する常在菌のバランスにも注目が集まっています。 肌には多くの微生物が存在しており、そのバランスが乱れると、肌のゆらぎやキメの乱れ、皮脂トラブルなどにつながりやすくなります。 シェルシュールでは、敏感肌の方にも取り入れやすいスキンケアとして、肌の常在菌フローラに着目した“菌活スキンケア化粧品”を開発しました。 湿気や汗で常在菌バランスが乱れやすいこれからの季節に、ポツポツ肌荒れにアプローチする「アゼライン酸」や、美肌菌に着目した「クロレラエキス」配合商品を対象に、日々のスキンケアへ取り入れやすい特別価格でご用意しました。

キャンペーン概要

開催期間：2026年5月14日（木）～7月1日（水） 内容：対象商品を２つ購入で5％オフ、３つ以上購入で10％オフ 対象商品：美肌菌に着目した、「アゼライン酸※」や「クロレラエキス※」を配合した下記の５商品 ・アドバンストエッセンスRO（30ｍL） ・アドバンストエッセンスAZ（30ｍL） ・バランシングモイスチャライザー（100ｍL） ・モイストバリアクリームPS（30g） ・【数量限定・復刻】マイルドフローラモイスチャライザー（50mL）

菌活スキンケア注目成分1：アゼライン酸

https://www.dsr-co.jp/pages/feature/flora202605

アゼライン酸は、皮脂トラブルや肌のざらつき、キメの乱れが気になる方におすすめの整肌成分です。 ブツブツに関係するアクネ菌にアプローチし、肌をすこやかに整えます。

こんな方におすすめ

・テカリが気になる方 ・毛穴が開いて見える方 ・皮脂による肌荒れを繰り返しやすい方 ・肌のごわつきやキメの乱れが気になる方

肌荒れを防ぐアゼライン酸配合の対象商品 ・アドバンストエッセンスRO（30ｍL） ・アドバンストエッセンスAZ（30ｍL） ・バランシングモイスチャライザー（100ｍL）

菌活スキンケア注目成分2：クロレラエキス

クロレラエキスは、美肌菌が好む成分を含む、肌の常在菌フローラに着目した保湿・整肌成分です。 肌のコンディションが安定しにくい方や、皮脂トラブル、キメの乱れが気になる方のスキンケアにおすすめです。

こんな方におすすめ

・皮脂トラブルが多い方 ・肌が安定しにくい方 ・キメの乱れが気になる方 ・肌のゆらぎを感じやすい方

お肌を健やかに保つクロレラエキス配合の対象商品 ・アドバンストエッセンスRO（30ｍL） ・モイストバリアクリームPS（30g） ・【数量限定・復刻】マイルドフローラモイスチャライザー（50mL）

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

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敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。 皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合 - 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド - 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方 - ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合 - お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ 代表者 ：宮竹 二郎 本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階 設立 ：2002年12月4日 事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売 資本金 ：300万円 URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二 大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。 元神戸大学バイオシグナル研究員。 元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。 化粧品・健康食品の開発。 2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C6X0h0qBr_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/