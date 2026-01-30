自動運転EVバス分野で世界をリードする株式会社マクニカと沖縄県読谷村でラグジュアリーな滞在を提供する「星のや沖縄」は、2026年2月に自動運転実証実験（自動運転レベル2）を実施いたします。本実証では、施設内における自動運転EVバス＊1の運行を通じて、お客様の体験価値や従業員満足度の向上を図るとともに、施設全体の価値をより一層高めることを目的とした新たなサービスモデルの構築に向けた検証を行います。なお、本実証は、マクニカの自動運転EVバスとして、日本国内のリゾートホテルへの導入に繋がる初の取り組みとなります。

１ 背景・目的「星のや沖縄」をはじめとした広大な敷地を有するリゾート施設においては、社会情勢やお客様のニーズの変化に合わせた、持続可能なモビリティネットワークの構築と、さらなるサービス品質向上の取り組みが進められています。多様なお客様の移動ニーズへの対応を、テクノロジーを活用した自動運転によって最適化することで、スタッフはこれまで以上にお客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしに専念することが可能となります。本実証では、「星のや沖縄」において、自動運転技術を新たな移動手段として検証します。これにより、スムーズな移動の提供にとどまらず、リゾートにおける新たなサービスモデルの創出や施設全体の活性化を図り、次世代のホスピタリティを体現する持続可能なモビリティサービスの提供を目指します。２ 概要「星のや沖縄」の敷地内移動において、以下のエリア・期間等で自動運転EVバスの実証運行を行います。ホテルのお客様にご乗車いただくことが可能です。（1）本事業概要・ 事業主体 ：マクニカ・ 運行 ：マクニカ・ 実証内容 ：無人運行の実現とリゾートホテル内でのサービスモデル創出を目指し、本事業ではレベル2での実証運行を実施（マクニカのオペレーターが同乗）・ 運行エリア：星のや沖縄・ 実証期間 ：2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）までの28日間、定時定路線・ 使用車両 ：自動運転EVバス「EVO」（Navya Mobility社製）・ 運賃 ：無料

３ 各社の役割・ マクニカ ：事業主体、実証事業統括、アンケート調査、自動運転システム導入エンジニアリング（自動運転EVバス）、オペレーターメンバーの体制構築等・ 星のや沖縄：実証・実装フィールドの調整・提供、関係者調整等協力４ 今後の展開 本実証運行結果を踏まえ、将来的な無人運行サービスの社会実装実現に必要な課題、対処策の抽出を行い、次年度以降も実証運行を積み重ね、無人運行サービスの社会実装を目指してまいります。 また、「星のや沖縄」をはじめとする各リゾート施設において、施設ごとのテーマや世界感に即した価値・体験・幸福度向上から、施設利用促進、新たなオールインクルーシブの在り方、観光およびまちの賑わい創出などの新たな需要や人流創出といった副次的効果に至るまで、モビリティネットワークにおける自動運転の活用可能性について検証していきます。＊1：自動運転EVバス「EVO」（Navya Mobility社製）EVOは、自動運転EVシステムを搭載した自動運転シャトルバスです。EV（電気自動車）仕様となり、1回の充電で約9時間（100km）の自動走行が可能です。車両サイズ： 全長：4,776mm 全高：2,652mm 全幅：2,098mm 重量：2,689kg 最高速度：18km/h乗車定員：12名 実証実験時:乗客最大9名乗車可動力源：電動モーター自動運転レベル：レベル2/4※ ※実証実験期間中はレベル2で走行、平均速度15km/h程度 レベル4は ODD（運行設計領域）に基づく走行環境条件を満たす場合に限ります。その他：緊急時は同乗のドライバーが手動介入＜本件に関するお問い合わせ先＞株式会社マクニカ スマートシティ&モビリティ事業部TEL：045-470-9118E-mail：auto-solution@macnica.co.jp※本文中に記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。