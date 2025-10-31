【北海道／室蘭】新年に華やぎと彩りを添える日本の美しい伝統「室蘭プリンスホテル　おせち」のご予約受付を開始しました！

野口観光マネジメント株式会社　　室蘭プリンスホテル


（北海道室蘭市中央町1-4-9　執行役員支配人 塚田実　全70室）




新年の幸福仰ぐ特別な縁起物「室蘭プリンスホテル おせち」。


おせち料理は古くから、日本の正月を象徴する伝統料理。


もともと「節目の日」に神様に捧げる「御節供（おせちく）」が由来であり、ひとつひとつの料理には、長寿や豊作、家内安全など新年への願いが込められているといわれています。


年の始まりに、おせち料理を家族や大切な人と囲むひとときは、心が和む特別な時間。


室蘭プリンスホテルでは、そんな伝統を大切にしつつも現代のニーズに合わせたさまざまなおせち料理をご用意しました。


格式高い本からすみが添えられた豪華な三段三段おせち、さらに厳選した海鮮や彩り豊かな食材をふんだんに盛り込んだ和洋折衷の二段おせちや一段おせちなど、幅広いラインナップで新年を華やかに彩ります。



今年も音威子府産そば粉を使用した「年越しそば付きの一段重おせち」をご用意いたしました♪


見た目が真っ黒の音威子府蕎麦は、蕎麦の実を丸ごと挽いて作る『挽きぐるみ』という作り方をする豪胆なおそば。


風味が強く、野趣のある香り高いそばになります。味の濃い音威子府蕎麦で年越しをお楽しみくださいませ。



▼ご注文・お問合せ▼


TEL：0143-22-5591（受付時間10時～18時）



▼メニュー・価格▼


・三段重＋本からすみ　全58品　30,000円（税込） *限定50個


・二段重　全60品　23,000円（税込）　*限定50個


・一段重　全27品（一人前 年越しそば付)　7,500円


・生寿司（4人前：12種48貫）14,000円（税込） *限定70個


・生寿司（2人前：12種24貫）7,000円（税込）　*限定70個


・和洋中オードブル（4人前）　15,000円（税込）　*限定85個


・ババロア（プレーン味）6号（18cm）　2,500円（税込）　*限定150個



▼ご来店お渡し日▼


12月30日（火）10時～16時


12月31日（水）10時～16時



▼配達（10,000円以上で、お届け無料で承り中）▼


配達地域は、室蘭・伊達・登別の限定です。


配達時間のご指定はお承り出来ません。


天候・交通事情等により、配達が遅れる場合がございますので予めご了承くださいませ。



▼ご予約締切▼


2025年12月15日（月）正午まで




ご一緒に生寿司（二人前・四人前）のご注文は、いかがでしょうか。

「おせち料理以外も楽しみたい」という方に生寿司や和洋中オードブル、やさしい甘さが魅力のババロアなどもご用意しております♪　


新しい年の幕開けを、伝統と味わいの詰まったおせち料理とともに迎えませんか？


当館が準備するお料理が、食卓に華を添えられましたら幸いです。


皆様からのご予約を心よりお待ちしております。



【本件に関するお問い合わせ】


室蘭プリンスホテル


代表TEL　0143-22-5555


〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9


室蘭プリンスホテル公式HP　https://www.muroran-princehotel.com/


室蘭二館Facebook　https://www.facebook.com/princeandview/


室蘭二館X（旧Twitter）　https://twitter.com/muropuri_view