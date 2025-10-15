2025年度グッドデザイン賞 受賞結果を発表

公益財団法人日本デザイン振興会（所在地：東京都港区、会⻑：内藤廣）は、「2025年度グッドデザイン賞」の受賞結果を発表しました。国内外のデザイン関連分野の第一人者で編成する審査委員会が厳正な審査を実施し、5,225件の審査対象の中から、1,619件の受賞を決定しました。



特に優れたデザインとして評価された「グッドデザイン・ベスト100」から、金賞（各カテゴリーから最も優れた1件を選出/全20カテゴリー）を含む特別賞33件を選出しました。さらに金賞から、最高賞である「グッドデザイン大賞」は、能登半島地震における仮設住宅の建設で、解体せずに恒久的に使い続けられる新たな仮設住宅のモデルを実現した「DLT木造仮設住宅」に決定しました。

また、「2025年日本国際博覧会」に関連した当該年度のグッドデザイン賞受賞対象の中で、未来社会の共創を促し、人類共通の課題解決に向け新たなアイデアを発信するデザインとして特に認める「未来社会デザイン特別賞」に「大屋根リング」が選ばれました。



本年度は「はじめの一歩から ひろがるデザイン」をテーマに掲げ、今の社会におけるデザインを象徴するとともに、これからの社会にデザインができることを⽰すシンボルとして選出しました。

その他、長年にわたって人々から支持され続けている商品などに贈られる「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」には、11件が選ばれました。



受賞番号： 25G120922





















2025年度グッドデザイン大賞（内閣総理大臣賞）仮設住宅「DLT木造仮設住宅」受賞者：坂茂建築設計＋株式会社家元＋株式会社長谷川萬治商店◆デザインの概要2024年の能登半島地震の際に建設された応急仮設住宅である。木材に穴をあけて並べたものに木ダボを差し込み、接着剤を使わずにパネル化したDLT（Dowel Laminated Timber）を、箱型のユニットにして積み上げることで工期を短縮。これまでに珠洲市と輪島市において計12棟・166世帯分の2階建て仮設住宅を建設した。【グッドデザイン大賞のデザイン評価ポイント】日本列島は地震災害から切っては切れない関係にある。しかし、災害への対応は常に後手となり、これまでの被災経験を生かし切れているとは言い難い。この建築家は東北大震災での支援経験を含め、多くの災害への建築的対応を実践してきており、この能登の復興住宅でも事前に蓄積されてきた知見が生かされている。具体的には、すぐに数量の確保できる一般流通木材をダボによって一体化して木板面を形成し、これを箱型に組み市松状に積み上げることで、効率的に安定した空間を実現している。その空間的質は入居者が出たがらないほどに高く、その他の災害時仮設住宅が現場小屋の流用であることとは対照的である。災害支援の経験からの物理的ノウハウに加え、被災者を中心に据えて思考するヒューマニズムはまさに建築家ならではの社会貢献である。「能登を忘れるな」のメッセージと共に、この高い評価を社会に発信したい。【グッドデザイン⼤賞受賞者のコメント】坂茂建築設計 坂茂様災害後に建設される従来のプレファブ仮設住宅は、高額な建設費用にもかかわらず、住み心地が悪いうえ数年で廃棄されます。我々は東日本大震災や熊本地震後に、プレファブ仮設住宅と同じ広さ・同じ建設費で、住み心地の良い仮設住宅を作ってきました。その後、恒久的に使える木造住宅を開発してきました。それが今回の能登地震の被災地で実現したDLT木造仮設住宅です。仮設住宅でも、被災者の精神的・肉体的負担をなくすため、住み心地が良く、その後解体して廃材を出さない、環境への負荷を最小限にする取り組みが重要であると考えます。＜プロフィール＞坂 茂1957 年東京都生まれ。1978 ～1980年南カリフォルニア建築大学（SCI-Arc）。1980～1982年、1984年クーパー・ユニオン建築学部（NY）卒業。1982～1983年磯崎新アトリエ。1985年坂茂建築設計設立。1995～1999年国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）コンサルタント。1995年NPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN）設立。2001～2008年、2015～2023年慶應義塾大学環境情報学部教授。2023年～芝浦工業大学特別招聘教授。【審査委員長コメント】齋藤 精一 審査委員長デザインの力がさまざまな分野に浸透しつつある今日、従来の「モノのデザイン」「コトのデザイン」だけでは語りきれない姿が、今年度は特に顕著に見受けられました。完成に満足することなく、思考と実装を繰り返し、多くの「はじめの一歩」を重ねてきた成果です。デザインが社会に実装されるとき、プロダクトやサービス、仕組み、取り組み、建築など多様な形式をとるために、その背後にある着眼点、課題意識、熱意などは見えにくくなりがちです。だからこそ、グッドデザイン賞は単に成果物を評価するアワードにとどまらず、プロセスや活動を共有し、手法を分かち合い、勇気を得る場となり、さらに多くの人々に知っていただくきっかけとなる。そのようなデザインを起点とした強いコミュニティとして、継続的に存在すべきだと改めて感じました。デザインの力をさらに多くの人々に活用していただくために、グッドデザイン賞も時代とともに進化し続けます。