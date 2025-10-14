Hithium、急速な事業成長を経験、年末までに香港でのIPOを継続見込み





同社のエネルギー貯蔵事業に関する最初の申請は、6か月の期限切れにより失効しましたが、国際事業およびストレージ・システム事業の急速な成長を報告していることから、年末までに更新される見込みです

厦門（中国）、2025年10月10日/PRNewswire/ --Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co. Ltd.は、今年初めに提出した申請が期限切れとなった後、今後3か月以内に香港でのIPO手続きを再開する見込みです。同社はグローバル展開のための資金を調達し、エネルギー貯蔵システム事業を強化することを目指しています。





同社が3月に提出した当初の上場申請は、6か月以内にIPOを完了できなかったため、先月末に失効しました。これは多くの企業が初回の上場申請時に経験する一般的な事例であり、失敗を意味するものではありません。この動きは、別のエネルギー貯蔵企業であるSigenergyも、申請から6か月以内に上場を完了できず、同様に申請が失効した直後の出来事です。

事情に詳しい関係筋が中国メディアに語ったところによると、Hithiumは年末までに香港でのIPO手続きを再開する見込みです。

エネルギー貯蔵分野は現在、資本市場で活況を呈しており、力強い成長見通しと政府の支援的な政策を背景に、投資家からの強い関心を集めています。Hithiumは、世界各地で建設が進む太陽光、風力などの新エネルギー発電所やその他の発電施設からのエネルギーを蓄えるために使用されるバッテリおよびシステムに対する、急増する世界的な需要を取り込もうとしています。このようなエネルギー貯蔵は、発電量が多いピーク時に余剰電力を蓄え、生産が落ち込む時間帯に放出すること、これらの施設の運用を支える不可欠な要素です。

需要の拡大に伴い、Hithiumの3月の当初目論見書に記載された第三者の市場データによると、世界のエネルギー貯蔵市場は2030年までに年間1,000 GWhを超えると予測されています。

2019年に設立されたHithiumは、住宅用、商業用、産業用の顧客向けにバッテリおよびエネルギー貯蔵システムを提供しています。同社は世界で第3位の規模を誇る企業であり、世界市場の約11％を占めています。同社の出荷量は2022年から2024年の間に年平均167％の成長を遂げ、昨年には35.1 GWhに達しました。

エネルギー貯蔵に対する海外需要の急増により、Hithiumは欧州、米国、中東から複数の国際受注を獲得し、2025年上半期には世界のエネルギー貯蔵出荷量で第2位に浮上しました。同社の生産拠点である厦門市と重慶市の2つの工場は、3月以降フル稼働しており、さらに生産能力を強化するため、山東省菏沢市に新たな施設を建設中です。米中間の貿易摩擦に対するリスク・ヘッジとして、同社はすでに米国テキサス州に新しい施設を稼働させており、この分野で米国内に生産拠点を設立・稼働させた初の中国企業となりました。

Hithiumの売上高は昨年、2023年の102億元から26％増の129億元（約18億1,000万米ドル）に成長しました。その中で、より高い利益率を持つエネルギー貯蔵システム部門の売上高は、前年の19.7億元から昨年は46.7億元へと2倍以上に増加し、全体に占める割合も同期間で19.3％から36.2％へと拡大しました。

同社は海外事業も急速に拡大しており、売上高に占める割合も、2023年のわずか1％から昨年には28.6％へと急増しています。Hithiumは8月にSaudi Electricity Co.と約26億元相当の大型供給契約を締結し、この分野で大きな前進を遂げました。最終損益では、Hithiumは昨年、調整後利益が3億1,800万元となり、調整後利益が黒字化という大きな節目を迎えました。

（日本語リリース：クライアント提供）

