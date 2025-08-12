想い出がつまったほ乳びんをリサイクルアカチャンホンポとピジョンの「哺乳器回収リサイクル」をご紹介（ニュースレター）















回収されたキャップとフードから作ったマタニティーマーク※このマタニティーマークは本取り組みを啓発するイベントでのみ配布しています。【回収対象商品】ピジョン製の哺乳器パーツ：乳首・キャップ・フード・ガラス製びん・プラスチック製びん※ピジョン製品以外は対象外です。※哺乳器以外のピジョン製の製品は対象外です。※大きく破損しているものは回収の際にケガの恐れがあるため対象外です。【ピジョンの哺乳びんについて】びん：pigeonロゴが必ずびん胴体に印刷されています。乳首：座板の裏側にpigeonの表示が入っています。※キャップ、フードなどはpigeon表示が入っていないものもございます。アカチャンホンポ 店舗一覧はこちらから：https://stores.akachan.jp「哺乳器回収リサイクル」への想いはこちらから：https://bit.ly/3UdqGPn[赤ちゃん本舗について]赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。・公式HP：https://www.akachan.jp・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp