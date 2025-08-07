¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë239²¯9000ËüÊÆ¥É¥ëÄ¶¤ËÀ®Ä¹
À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÅ¼§Ä´Íý´ï»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Ë116²¯4,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025～2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë8.60%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï239²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»ÂðÍÑÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¹âÆ¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï1¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤¢¤¿¤êÌó0.39¥æー¥í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÄã¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸úÎ¨À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿¥³¥¤¥ë¼°¤ä¥¬¥¹¼°¤Î¥³¥ó¥í¤ò¡¢3Ê¬°ÊÆâ¤Ç2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤ÎÄ´ÍýÂæ¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GfK¤Î¾®ÇäÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë520ËüÂæ¤ÎIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢3Ç¯Á°¤Î330ËüÂæ¤«¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Å¸¼¨¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾Ê¥¨¥Í·×»»¥Äー¥ë¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¸÷Ç®Èñ¤ÈÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¶µ°é¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Àª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³Æ²ÈÄí¤¬·î¡¹¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·úÀß¶È¼Ô¤ä²È¼ç¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥È¤Î2024Ç¯¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤Ç¿·¤·¤¯°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿31Ëü¸Í¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤ÏIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î²þ½¤Êä½õ¶â¤Ç¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þÄ´Íý´ï¶ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç180¥æー¥í¤¬¥«¥Ðー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²ó¼ý¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ4Ç¯Ì¤Ëþ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢°ÊÁ°¤ÏIH¤òìÔÂô¤ÊÇã¤¤Êª¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥¹¥È°Õ¼±¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÃ¤·¤¤¼þ°Ï¶õµ¤¡¢¼«Æ°¥·¥ã¥Ã¥È¥ª¥Õ¡¢µÞÂ®²¹ÅÙÀ©¸æ¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÍøÅÀ¤¬¹ÎÄêÅª¤Ê¸ý¥³¥ß¤ò¶¯²½¤·¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥í¥¦¥º»±²¼¤Î¥ª¥ÓÅ¹ÊÞ¤Î¥Ç¥â¥³ー¥Êー¤ËÅÁÅýÅª¤ÊÄ´Íý»Õ¤µ¤¨¤â°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬ºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¹ØÆþ¤òÀµÅö²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ûÍ×¤ò»É·ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¶¯²½Åª¤Ê¥ëー¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¯ºöÏÈÁÈ¤ß¤È´ð½à¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸úÎ¨¤È°ÂÁ´À¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®
À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Îµ¬À©´Ä¶¤Ï¸·³Ê¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Î¥¨¥³¥Ç¥¶¥¤¥ó²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò0.5¥ï¥Ã¥È¤ËÀ©¸Â¤·¡¢9¥ö·î¤´¤È¤ËÆÈÎ©´Æºº¤Ë¤è¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Î¸¡¾Ú¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ï¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥á¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥º¥Ó¥¹¥Þ¥¹¹ç¶â¤Ç¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ÅÅ¸»´ðÈÄ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¹©¾ì¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤«¤éÌó11¥È¥ó¤Î±ô¤òºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥³¥¤¥ë¤Ø¤ÎÄÌÅÅ¤ò3Ê¬¤Î1¤Ëºï¸º¤¹¤ë¥Ûー¥ë¸ú²Ì¥»¥ó¥µー¤òÆâÂ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìµºî°Ù¤ÎÀÇ´Ø¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë¹ñ¶¤Çº¹¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´Ë¡µ¬À©¤âÆ±ÍÍ¤Ë¿¨ÇÞÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢²þÀµ¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¶õµ¤¼Á¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢ÈùÎ³»Ò¸¡½Ð´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥í¤ËÀÇ³Û¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Elica¼Ò¤Ï¡¢PM2.5¤¬35ug/m¢¿3;¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÃÇ®¤ò°ì»þÄä»ß¤·¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Õー¥É¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÆ°¤µ¤»¤ëIH¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¬Â§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·À½ÉÊ¥³¥ó¥í¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Bosch¼Ò¤ÏiQ700¥·¥êー¥º¤Ë¡¢3Ê¬´ÖÁàºî¤¬¤Ê¤¤¤È¥»ー¥Õ¥âー¥É¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ºàÎÁ¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÁê¸ß¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ¬À©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎIH¥³¥ó¥í»Ô¾ì¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤µ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ø¤ÈÂ¥¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥â¥Ç¥ë¥¤¥äー¤´¤È¤Ë¡¢¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤«¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë°ÂÁ´¤Ê²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
