¡Ú¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó with ¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡¡°ËÀªÃ°¿·½É¤Ë¤ÆPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Ï¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤È¤Î¥¢ー¥È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2025Ç¯6·î18Æü(¿å)¤«¤é24Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹/¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¡ÖSC ¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È N¡×¡¢¡ÖSC ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹-¥¤¥ó-¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÃÀ¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¡×¤ËËþ¤Á¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¤¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤¿å¤Ï¡¢¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤¬¸Ø¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¸»¤Ç¤¹¡£
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Î¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹»º¥¥ã¥Ó¥¢*¹¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿µ®½Å¤ÊÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¥Ï¥ê´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÂ©¤Å¤¯µ±¤¤ËËþ¤Á¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*¹ ¥¥ã¥Ó¥¢¥¨¥¥¹¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¿å¡¢¥¥ã¥Ó¥¢Ìý¡ÊÊÝ¼¾¡¦À°È©À®Ê¬¡Ë
¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¾Ò²ð
ÌÚÂ¼ Á´É§ Takehiko Kimura¡Ö²Ö²Ð¡×
ÌÚÂ¼Á´É§»á¤ÎºîÉÊ¡Ö²Ö²Ð¡×
²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²Æº×¤ê¤òÉ½¸½¡£¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿§¤È¸ì¤ëÌÚÂ¼»á¡£ºîÉÊ¤Ç¤âÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤òÆÀ°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤É®°µ¤ÈÊªÀ¨¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ü¸·ÁÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤ÊÉ®Ã×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¥å¥Ë¥¥å¥Ë¡×¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê±ü¹Ô¤¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½µ»Ë¡¤ò»ý¤Á¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÌÚÂ¼»á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤¬ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤äÀ®Ê¬¤ò¶î»È¤·¡¢Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼»á¤Î¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤ÎÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤ËºÌ¤ëÌóÂ«¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥ëー¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂî±Û¤·¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÃÀ¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¡×¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Ä¡¢¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤È¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー
¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ë¡£¡×¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¡£¡×
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤ÏÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Èþ¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢»þ¶õ¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ËÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÃ¼²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯Ë°¤¯¤Ê¤¸¦µæ¡£¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë»Â¿·¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡£¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë½èÊý¡£ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÀºÌ©¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄêµÁ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö°ÛºÌ¤ò¡¢Êü¤Æ¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー
ÃÎÅª¾ã³²¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤âÌµ¿ô¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê´¶À¡¢Á¡ºÙ¤Ê¼êÀè¡¢ÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿½¸ÃæÎÏ¡Ä¡¡¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤Ï¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ±»þ¤Ë²ÄÇ½À¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ö¤Æ¤ëÀèÆþ´Ñ¤ä¾ï¼±¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Üー¥Àー¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö°ÛºÌ¡×¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¼Ò²ñ¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢Ê¡»ã¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÃÀ¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¡×¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤ÁÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ò¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡Ó¤È¡Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡Ó
¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Î¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë»ê¹â¤ÎÈ©ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ½ÉÊ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óµÇ°¡¡ÆÃÊÌ¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È
FUROSHIKI -¤Õ¤í¤·¤-¡¡90cm£ø90cm¡¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¡Ò¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡ÓÀ½ÉÊ¤ò¡¢ÀÇ¹þ66,000±ß °Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¡Ö²Ö²Ð¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ£±ÅÀ¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¥Ã¥È
SC ¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó30mL 74,030±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¡ÖSC ¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È N¡×¤Ë¥¢¥¤¥¯¥êー¥à¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¤µ¤é¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤áÆý±Õ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
SC ¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó50mL 110,770 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¡ÖSC ¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È N¡×¤ËÌÜ¤â¤ÈÍÑÈþÍÆ±Õ¡¢¥¢¥¤¥¯¥êー¥à¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¤µ¤é¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤áÆý±Õ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
SC ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó80mL 19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È©¤ØÆ³¤¯Ç»Ì©¤Ê²½¾Ñ±Õ¡ÖSC ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹-¥¤¥ó-¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¡¢5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆý±Õ¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤áÆý±Õ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
SC ¥¢¥¤¥ï¥ó¥Àー ¥³¥Õ¥ì
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó70,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤À½ÉÊ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥Õ¥ì¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤No£±¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
SC ¥³¥ó¥·ー¥éー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È
¡Ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ó41,250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSC ¥³¥ó¥·ー¥éー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²½¾Ñ±Õ¡¢¥¢¥¤¥¯¥êー¥à¡¢¤µ¤é¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤áÆý±Õ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
¢¨¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥á¥¤¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È µÜºê Î¶»á¤Ë¤è¤ë¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆþÅ¹Æü
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü11»þ～19»þ
¢£½êÍ×»þ´Ö
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó60Ê¬
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤´Í½ÌóÍ¥Àè¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¡Ò¥é¡¦¥×¥ì¥êー¡Ó¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥é¡¦¥×¥ì¥êー °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
½»½ê¡§¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1 ËÜ´Û2³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
TEL¡§ 03-3356-2938¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦70¤«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥é¡¦¥×¥ì¥êー¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎºÙË¦²Ê³Ø¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¹¡£1978Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÂçÃÀ¤Ê³×¿·À¤ÈÀºÌ©¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¤¥¹¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç²Ê³Ø¤ò¥¢ー¥È¤ÎÎÎ°è¤Ø¤È¹â¤á¡¢Æ±»þ¤Ë´õ¾¯¤Çµ®½Å¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤ÊÀ®Ê¬¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¡¢Âî±Û¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»×Î¸¿¼¤µ¤Èµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò¼º¤ï¤º¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ë¹Ô¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÄó·È¤·¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÈÊÝÁ´³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£laprairie.com¤Ç¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ëÈþ¤·¤µ¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¤Ë¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÛºÌ¤ò¡¢Êü¤Æ¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ã³²¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑÍÆ¤ÈÊ¡»ã¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£
¾ã³²¤Î¤¢¤ëºî²È¤¬ÉÁ¤¯2,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ÀµÅö¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERALBONY¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñºÝ¥¢ー¥È¥¢¥ïー¥É¡ÖHERALBONY Art Prize¡×¤Î¼çºÅ¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¤ò¼´¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯9·î¤è¤ê³¤³°½é¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¡ÖHERALBONY EUROPE¡×¤òÀßÎ©¡£
¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤È¤Î¥¢ー¥È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢7·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎPOP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
²£ÉÍ¹âÅç²°
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë～22Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¹âÅç²° 1³¬¡¡²½¾ÑÉÊÇä¾ì ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
Âçºå¹âÅç²°
²ñ´ü¡§2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¹âÅç²° 1³¬¡¡²½¾ÑÉÊÇä¾ìPOP UP¥¹¥Úー¥¹
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¸ø¼°HP :
https://www.laprairie.com/ja-jp/
¥é¡¦¥×¥ì¥êー¸ø¼°LINE :
https://lin.ee/G6o14rQ