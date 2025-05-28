「HarryPotter×DIANA Collaboration Vol.1」ハリー・ポッターとダイアナのコラボレーションアイテムが2025年7月に発売決定！
ダイアナ株式会社(本社：東京都渋谷区神宮前)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、世界的人気作品「ハリー・ポッター」とのコラボレーションアイテムを全国のダイアナ店舗・WEBSHOPにて7/10(木)より発売いたします。
ダイアナ公式Instagram :
https://www.instagram.com/dianashoespress/
■Pre Orderのお知らせ
全店販売に先駆け、ダイアナ原宿店にて先行予約会を実施いたします。
【メディア関係者（招待制）】
2025年5月28日(水)～5月30日(金)
※最終受付 18:30まで
【一般公開】
2025年6月6日（金）～6月22日(日)
一般公開期間中は、予約特典としてテキスタイルチャーム・シューホーンをプレゼントいたします。テキスタイルチャームは「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」の4種類を、シューホーンは「入学許可証」「バースデーケーキ」「ホグワーツ特急」「大広間」の計4種類をご用意いたしました。
いち早くお求めいただけるこの機会にぜひご来店ください！
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1123
■店舗情報
店舗名:ダイアナ 原宿店
住所：〒150‐0001
TEL:03-3478-4001(#)
営業時間:11:00‐20:00
※営業時間の変更や休業等については、インフォメーション欄をご覧ください。
ダイアナ 原宿店 詳細 :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1
【本件に関するお問合せ先】
ダイアナ お客様相談室
TEL：0120‐40‐4192(#)
※受付：平日10:00～17：00（土曜日・日曜日。祝日休業）
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp