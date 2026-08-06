V6エンジンのカクカクモデル

北米市場を中心に展開され、日本導入の発表でも話題を呼んだホンダの大型SUV「パスポート」。広い室内空間と高い実用性を兼ね備えた同車ですが、国内での発売が近づくなか、改めてその存在感や使い勝手にユーザーの視線が集まっています。

国内市場へは、オフロード性能を高めた上位仕様「トレイルスポーツ エリート」が2026年後半から順次販売される予定です。

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同車で特に際立っているのが、本格的な走破性を支えるパワーユニットです。

心臓部には最高出力285hpを発揮する3.5リッターV型6気筒エンジンを搭載し、10速ATと4WDシステムを組み合わせることで、パワフルかつ力強い推進力を生み出します。

足回りにおいても走破性を重視した設計が随所に見られ、専用設計の18インチホイールとオールテレーンタイヤに加え、アンダーボディを保護するスキッドプレートを装備。最低地上高はスズキ「ジムニー」（205mm）を超える211mmが確保されています。

車体サイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mm、ホイールベース2820mm。直線的なラインで構成されたスクエアなシルエットを採用し、北米モデルならではのスケール感のあるプロポーションを形作っています。

居住性に配慮された室内は上級グレードらしい上質な仕立てとなっており、快適なドライブを支える各種機能が備わります。

なお、日本仕様は左ハンドルのまま導入される見通しで、北米モデルが持つタフな世界観をダイレクトに体感できる構成となります。

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日本導入が明かされて以降、SNSや販売店などでは早くもユーザーからの反応が広がっています。

デザイン面では「このワイド感と四角いフォルムが力強くて良い」といった全幅2m超えのプロポーションを評価する声が目立ちます。

また、「本格的なオフロード性能に期待したい」と走破性に視線を向けるファンや、「詳細な仕様や装備を早く知りたい」と続報を待ち望む意見も散見されます。

無骨で本格的なスタイルを持つパスポートの登場は、国内の大型SUV市場において新たな選択肢として存在感を高めていきそうです。