YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「夏のしまむら爆買い10点過去最高！ #40代ファッション #しまむら #プチプラ」を公開した。夏のしまむらで購入したという全10点のアイテムを、テンポよく一挙に紹介している。

動画は「ラメラメのベスト」であるラメビスチェの紹介からスタート。続いて、「これめっちゃ良いでしょ」と絶賛する、親指部分にメタル装飾が施されたサンダルや、「サイズ感もバッチリ」と語る白い接触冷感バッグなど、夏のお出かけにぴったりな小物が次々と登場する。

トップス編では、洗いがかかったような質感が特徴のヴィンテージ風Tシャツや、「一番使えるタイプ」と太鼓判を押すベーシックなリブTシャツ、さらに「めちゃくちゃ使える」というシアー素材のオーバーサイズな白シャツをピックアップ。ボトムス編では、色鮮やかで目を引くペイズリー柄のパンツをはじめ、ウエストを紐で絞るカジュアルなデニムイージーパンツ、夏らしい「テロテロの生地」を用いたワイドパンツなど、リラックス感とデザイン性を兼ね備えたアイテムを紹介している。

最後は落ち着いた色合いのグレージュバッグで10点目を締めくくった。トップスからボトムス、バッグやサンダルといった小物まで、全身のコーディネートが叶うバリエーション豊かな購入品ラインナップ。プチプラアイテムを活用した夏の買い物計画や、日々の着こなしのヒントになりそうだ。

YouTubeの動画内容

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しまむら夏の爆買い10点一気見せ
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親指メタルがおしゃれなサンダル＆接触冷感バッグ
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「一番使える」ベーシックリブTとシアーシャツ
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カジュアルに着こなすデニムイージーパンツ
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10点目グレージュバッグとまとめ

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